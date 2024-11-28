Владимир Сычев станет «Успешным» в первый день нового года

В первом сезоне «Успешного» коуч Саша, который тратил все свои небольшие сбережения на сомнительные авантюры, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллиардера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился просто радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха. В новом сезоне бывший неудачник, а ныне успешный коуч — Саша достиг невероятных высот в инфобизнесе. Курсы продаются, бабки мутятся, тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь
последствия могут быть непредсказуемыми.
«Мой персонаж Калугин меняется только в лучшую сторону, он становится светлее и счастливее. Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне "Успешного" вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина. Мне интересно существовать в этом образе, работать над ним. "Успешный" — это очень качественно прописанный материал. Я рад участвовать в этом проекте, одном из моих любимых», — говорит Владимир Сычев.
По словам Ильи Куликова, он специально оставил «крючок» в конце первого сезона «Успешного» потому, что история не была рассказана до конца — вместить все, что хочется сказать по теме мании успеха, в один сезон невозможно.
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