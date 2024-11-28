Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Владимир Сычев станет «Успешным» в первый день нового года

28 ноября
2024 год

Новости кино >>
28 ноября 2024
Премьера продолжения сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым состоится 1 января в онлайн-кинотеатре KION. Режиссерами-постановщиками нового сезона стали Владимир Боровой и Илья Куликов, который также написал сценарий проекта, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Владимир Сычев станет «Успешным» в первый день нового года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В первом сезоне «Успешного» коуч Саша, который тратил все свои небольшие сбережения на сомнительные авантюры, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллиардера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился просто радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха. В новом сезоне бывший неудачник, а ныне успешный коуч — Саша достиг невероятных высот в инфобизнесе. Курсы продаются, бабки мутятся, тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь
последствия могут быть непредсказуемыми.

«Мой персонаж Калугин меняется только в лучшую сторону, он становится светлее и счастливее. Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне "Успешного" вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина. Мне интересно существовать в этом образе, работать над ним. "Успешный" — это очень качественно прописанный материал. Я рад участвовать в этом проекте, одном из моих любимых», — говорит Владимир Сычев.

По словам Ильи Куликова, он специально оставил «крючок» в конце первого сезона «Успешного» потому, что история не была рассказана до конца — вместить все, что хочется сказать по теме мании успеха, в один сезон невозможно.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного»
Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»
«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного»
персоны
Владимир БоровойИлья КуликовОльга МедыничАртём СучковВладимир Сычёв
фильмы
УспешныйУспешный-2

фотографии >>
Владимир Сычев станет «Успешным» в первый день нового года фотографии
Владимир Сычев станет «Успешным» в первый день нового года фотографии
Владимир Сычев станет «Успешным» в первый день нового года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Карпова
27 ноября ушла из жизни актриса Вера Карпова.
Анна Балина
27 ноября ушла из жизни актриса Анна Балина.
Галина Борейко
26 ноября ушла из жизни артистка балета Галина Борейко.
Михаил Левитин
22 ноября ушёл из жизни кинооператор Михаил Левитин.

День рождения >>

Зиновий Высоковский
Александр Годунов
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Анастасия Мытражик
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Дая Смирнова
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Колман Доминго
Мартин Камминс
Джадд Нельсон
Мэри Элизабет Уинстэд
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Агата и сыск. Выгодный риск
детектив, экранизация
Россия, 2023
Один день в Стамбуле
комедия
Россия, 2024
Астрал. Медиум
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2024
Эммануэль
драма, экранизация, эротика
Франция, 2024
Мария
биография, драма
Чили, Италия, Германия, США, ОАЭ, 2024
Приключения Паддингтона 3
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, ЮАР, Япония, 2024
Сиджинн. Книга крови
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Высокое напряжение
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2024
Ники
биография, драма
Франция, 2024
Перевозчик душ
мистика, триллер
Великобритания, США, 2024
Птица
драма
Великобритания, Германия, США, Франция, 2024
Я слежу за тобой
детектив, триллер
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram