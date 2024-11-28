Игорь Верник, Кирилл Кяро и Мария Мацель появятся в новом сезоне «Мосгаза»

Режиссер Евгений Звездаков работает над новым сезоном ретро-детектива из цикла «Мосгаз», получившим подзаголовок «Розыгрыш». На этот раз команда майора Черкасова расследует череду убийств победителей телевизионной лотереи. Продолжение в 2025 году эксклюзивно покажет Okko, а затем сериал выйдет на Первом канале, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Первого канала
События нового сезона «Мосгаз. Дело№11. Розыгрыш» развиваются в 1983 году, и чтобы правдоподобно передать ощущение эпохи, на Мосфильме возводят специальные декорации. Например, с нуля построена советская телестудия «Мослото», победители которой как раз и становятся жертвами преступлений. В качестве продюсеров нового сезона выступят Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.
По сюжету отставной майор Черкасов (Андрей Смоляков) помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег. Ковалев (Андрей Мерзликин) и Тимофеева (Марина Александрова) считают, что за убийствами стоят организатор розыгрыша Белоусов (Александр Самойленко) и ведущий Шорохов (Игорь Верник). Постепенно раскручивая дело, сотрудники МУРа сталкиваются с сопротивлением чиновников, для которых лотерея является важной статьей бюджета. Неожиданно расследование приводит муровцев в НИИ Математики и Кибернетики, где группа молодых ученых ведет исследовательскую работу, направленную на изучение и оптимизацию способов заработка с помощью государственной лотерей.
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