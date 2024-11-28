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Анну Ковальчук ждут новые «Тайны следствия»

28 ноября
2024 год

Новости кино >>
28 ноября 2024
Премьерные серии 24-го сезона сериала «Тайны следствия» уже доступны подписчикам медиаплатформы «Смотрим». Главную роль в проекте неизменно исполняет народная артистка России Анна Ковальчук, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Анну Ковальчук ждут новые «Тайны следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

Также роли в проекте исполняют Игорь Николаев, Александр Новиков, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие. Режиссером выступает Максим Демченко.

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персоны
Максим ДемченкоВячеслав ЗахаровЗлата ИльченкоАнна КовальчукАлексей КомашкоИгорь НиколаевАлександр Новиков (II)Ольга ПавловецСергей ПерегудовАндрей ШарковСергей Юшкевич
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Тайны следствия-24

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Анну Ковальчук ждут новые «Тайны следствия» фотографии
Анну Ковальчук ждут новые «Тайны следствия» фотографии
Анну Ковальчук ждут новые «Тайны следствия» фотографии
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