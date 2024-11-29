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«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года

29 ноября
2024 год

Новости кино >>
29 ноября 2024
Семейная комедия «Простоквашино» по рассказам Эдуарда Успенского выйдет в прокат 1 января 2026 года. Об этом стало известно на презентации ТНТ, где анонсировали новый сезон и планы на будущее. Телеканал работает над картиной в сотрудничестве с «Газпром-Медиа Холдингом» и киностудией «Союзмультфильм». Режиссером выступает Сарик Андреасян.

«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года

Почтальона Печкина в киноадаптации сыграет Иван Охлобыстин, уже озвучивавший этого героя в мультсериале. Дядей Федором станет Роман Панков. Имена других актеров пока держатся в секрете.

Новый фильм о культовых персонажах станет live-action адаптацией: реальные актеры взаимодействуют в кадре с анимированными героями. Действие разворачивается в советское время, как и в рассказах Успенского.
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ПростоквашиноПростоквашино

фотографии >>
«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года фотографии
«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года фотографии
«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года фотографии
«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года фотографии
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