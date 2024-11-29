«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года

Семейная комедия «Простоквашино
» по рассказам Эдуарда Успенского
выйдет в прокат 1 января 2026 года. Об этом стало известно на презентации ТНТ, где анонсировали новый сезон и планы на будущее. Телеканал работает над картиной в сотрудничестве с «Газпром-Медиа Холдингом» и киностудией «Союзмультфильм». Режиссером выступает Сарик Андреасян
.
Почтальона Печкина в киноадаптации сыграет Иван Охлобыстин
, уже озвучивавший этого героя в мультсериале
. Дядей Федором станет Роман Панков
. Имена других актеров пока держатся в секрете.
Новый фильм о культовых персонажах станет live-action адаптацией: реальные актеры взаимодействуют в кадре с анимированными героями. Действие разворачивается в советское время, как и в рассказах Успенского.
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