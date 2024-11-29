Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил гран-при на Венгерском фестивале инклюзивного кино

29 ноября
2024 год

Новости кино >>
29 ноября 2024
Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» завоевал гран-при в профессиональной категории «Вместе» на X Венгерском фестивале инклюзивного кино, который проходил в Будапеште с 26 по 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ленты.

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил гран-при на Венгерском фестивале инклюзивного кино
фото: пресс-служба проекта

Венгерский фестиваль инклюзивного кино (Hungarian Disability Film Festival) посвящен фильмам о людях с инвалидностью, а также созданным с их участием. В своем видеообращении к зрителям перед показом фильма на фестивале Роман Костомаров отметил: «Верю, что наша работа вдохновит и поддержит тех, кто сталкивается с трудностями в своей жизни».

Для олимпийского чемпиона Романа Костомарова, известного на всю страну фигуриста, выступавшего с Татьяной Навкой, 2023 год стал настоящим кошмаром. В результате осложнений после гриппа у него нарушилось кровообращение в конечностях, а за этим последовала ампутация. Съемочная группа несколько месяцев находилась рядом с героем, пока он проходил тяжелую реабилитацию с помощью семьи, близких друзей и врачей. Фильм строится на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Продюсер картины Жан Просянов, комментируя награду, подчеркнул: «Этот фильм — не просто история преодоления, но и вдохновение для всех, кто сталкивается с вызовами судьбы. Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность. Наша цель — показать, что любая трудность может быть преодолена, если сохранять веру и опираться на поддержку близких».

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил гран-при на Венгерском фестивале инклюзивного кино
фото: пресс-служба проекта

Режиссерами проекта являются Михаил Щедринский и Александр Дозорец, а сценарий написала Юлия Лемарк. Премьера фильма состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» 7 марта, а 8 марта в видеосервисе Wink вышел одноименный сериал, состоящий из 4-х эпизодов. Производством ленты занималась компания «Реникса». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью
Опубликован трейлер неигрового фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
персоны
Максим АлланазаровАлександр ДозорецОксана ДомнинаРоман КостомаровЮлия ЛемаркТатьяна НавкаЖан ПросяновМихаил Щедринский
фильмы
Роман Костомаров: рожденный дважды

анонс

Скорбим

Вера Карпова
27 ноября ушла из жизни актриса Вера Карпова.
Анна Балина
27 ноября ушла из жизни актриса Анна Балина.

День рождения >>

Дарья Баранова
Сергей Бондарчук (младший)
Александр Вершинин
Герман Качин
Евгений Куршинский
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Конча Веласко
Диего Рамос
Том Сайзмор
Женевьев Тобин
Анна Фэрис
Дон Чидл
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Любовь и голуби
комедия, мелодрама
СССР, 1984
Агата и сыск. Выгодный риск
детектив, экранизация
Россия, 2023
Один день в Стамбуле
комедия
Россия, 2024
Астрал. Медиум
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2024
Приключения Паддингтона 3
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, ЮАР, Япония, 2024
Эммануэль
драма, экранизация, эротика
Франция, 2024
Мария
биография, драма
Чили, Италия, Германия, США, ОАЭ, 2024
Сиджинн. Книга крови
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Высокое напряжение
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2024
Ники
биография, драма
Франция, 2024
Перевозчик душ
мистика, триллер
Великобритания, США, 2024
Птица
драма
Великобритания, Германия, США, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен