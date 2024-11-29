Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил гран-при на Венгерском фестивале инклюзивного кино

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» завоевал гран-при в профессиональной категории «Вместе» на X Венгерском фестивале инклюзивного кино, который проходил в Будапеште с 26 по 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ленты.
фото: пресс-служба проекта
Венгерский фестиваль инклюзивного кино (Hungarian Disability Film Festival) посвящен фильмам о людях с инвалидностью, а также созданным с их участием. В своем видеообращении к зрителям перед показом фильма на фестивале Роман Костомаров отметил: «Верю, что наша работа вдохновит и поддержит тех, кто сталкивается с трудностями в своей жизни».
Для олимпийского чемпиона Романа Костомарова, известного на всю страну фигуриста, выступавшего с Татьяной Навкой, 2023 год стал настоящим кошмаром. В результате осложнений после гриппа у него нарушилось кровообращение в конечностях, а за этим последовала ампутация. Съемочная группа несколько месяцев находилась рядом с героем, пока он проходил тяжелую реабилитацию с помощью семьи, близких друзей и врачей. Фильм строится на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.
Продюсер картины Жан Просянов, комментируя награду, подчеркнул: «Этот фильм — не просто история преодоления, но и вдохновение для всех, кто сталкивается с вызовами судьбы. Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность. Наша цель — показать, что любая трудность может быть преодолена, если сохранять веру и опираться на поддержку близких».
фото: пресс-служба проекта
Режиссерами проекта являются Михаил Щедринский и Александр Дозорец, а сценарий написала Юлия Лемарк. Премьера фильма состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» 7 марта, а 8 марта в видеосервисе Wink вышел одноименный сериал, состоящий из 4-х эпизодов. Производством ленты занималась компания «Реникса». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
обсуждение >>