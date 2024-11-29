Анастасия Кравченя и Владимир Колганов сыграли в мелодраме по мотивам «Джейн Эйр»

По сюжету в десять лет Женя Ардова потеряла родителей. Из детского дома сироту забрал родной дядя к огромному неудовольствию своей властной супруги. В их доме Женя не нашла ни любви, ни поддержки, но все же сумела с отличием закончить педагогический институт. В качестве частного педагога Женя оказывается в доме харизматичного миллионера Аркадия Градова. Ей удается найти общий язык с его дочерью Адой, которая несколько лет назад потеряла мать. В поместье Градова, где действуют строгие запреты, происходят странные вещи: кто-то бродит ночью по коридорам. Ада утверждает, что видит свою умершую мать, а сам Аркадий, кажется, начинает проявлять недвусмысленный интерес к Жене. Девушке предстоит раскрыть страшную семейную тайну Градовых и пройти ряд трудных испытаний, прежде чем она отстоит себя и обретет настоящую любовь.
«Доброта и сострадание позволяют моей героине понять и простить людей, которые сделали ей больно. Огромная внутренняя сила есть в каждом человеке. Можно справиться с любыми трудностями. Главное не предавать себя и свои мечты. Важно ценить близких и любимых людей», — отмечает Анастасия Кравченя.
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