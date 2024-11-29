Нулевой пациент Антон Момот вернулся в «Пустые города»

На Иви состоялась цифровая премьера детектива «Пустые города». Проект телеканала НТВ расскажет историю бывшего оперативника уголовного розыска Виктора Пугачева, который возвращается в родной город, где стал когда-то «нулевым пациентом», дав старт эпидемии Covid-19. Главную роль исполняет Антон Момот, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Иви
По сюжету Виктор Пугачев возвращается из-за границы в родной город, в котором почти все ему не рады, потому что он привез заразную болезнь, и многие жители из-за нее умерли. Еще пять лет назад он вместе с коллегами Германом Латниковым, Леонидом Дорожкиным и Никитой Шаталиным служил в оперативном отделе
уголовного розыска Северонефтянска под началом Давида Егизаряна. Всех четверых «попросили» со службы после инцидента, когда из сейфа в отделе пропала крупная сумма денег, конфискованная в качестве вещдока, которую не успели передать на хранение. Тем самым отдел Егизаряна остался совершенно оголенным, и, предполагая, что город скоро могут закрыть на карантин и придется столкнуться с ростом преступности, он решает собрать обратно свой старый отдел. Однако быстро выясняется, что ничего, кроме удостоверений дружинника, предложить бывшим операм он не может.
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