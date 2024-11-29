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«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона

29 ноября
2024 год

Новости кино >>
29 ноября 2024
ТНТ провел большую презентацию грядущего телесезона в международном центре самбо. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года, а также рассказали о планах на 2025-й.

«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона
фото: пресс-служба ТНТ

Как сообщает пресс-служба телеканала, среди десяти главных сериалов по итогам года восемь выходили на телеканале ТНТ. Возглавил список самых хитовых проектов второй сезон семейного сериала «Праздники». Совсем рядом расположились приключенческий сериал «Казачок», возвращение культового ситкома «Универ» в обновленном формате «13 лет спустя», комедийное фэнтези «Волшебный участок» и второй сезон научно-фантастической комедии «Гусар». Кроме того, в ТОП-10 попали: два комедийных хита с политическим подтекстом в названии: «Макрон» и «Гудбай», а также сериал про сильных женщин в алкогольном бизнесе «Повышая градус».

На презентации рассказали и о премьерах юмористических и развлекательных шоу. «Stand UP Рулетка» с Ильей Соболевым внесет в битвы комиков элемент неожиданности. В проекте «The Big Music Quiz» c Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец звездам предстоит угадывать любимые песни, а шоу «Комната испытаний» и «Мастер игры» поставят участников в сложные условия телевизионных челленджей совершенно нового уровня. В первом случае – им придется проходить испытания в закрытом пространстве под контролем Ильи Соболева, а во втором – искать «мафию» в Индии и бороться за 10 миллионов рублей.

Зрителей ТНТ ждут также продолжения популярных историй. Новые сезоны получат такие сериалы, как «Казачок», «Телохранители», «СашаТаня», «Полярный», «Девушки с Макаровым», «Первокурсницы» и «Патриот». Кроме того, ТНТ подготовил и совершенно новые тайтлы. «Демис и Марина» – скетчком с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях. «Черная бухгалтерия» – криминальная комедия с налетом приключенческого роуд-муви с Мариной Федункив. «Новые Жуки» – перезагрузка культового народного сериала про айтишников в деревне с Максимом Лагашкиным, Вячеславом Чепурченко, Павлом Комаровым и Вадимом Дубровиным. «Нейровася» – киберкомедия с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского, которому вживили в мозг искусственный интеллект. «Универ. Молодые» – перезагрузка культового молодежного сериала про «жизнь общажную» с Виталием Гогунским и молодыми звездами. «Челябинский раджа» – мультивселенский комедийный сериал с Павлом Деревянко про провинциального таксиста, который просыпается в теле богача из Индии.

Также на ТНТ состоятся премьеры уже ожидаемых проектов: костюмной комедии «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым, сериала «День семьи» с Александром Робаком, межпланетной комедии «Они существуют» с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой, медицинской мелодрамы «Склиф» с Кристиной Асмус и народной комедии «Три сестры» с Ларисой Гузеевой.

«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона
фото: пресс-служба ТНТ

В новом телесезоне ТНТ готовит премьеры не только на малых, но и на больших экранах, ведь на канале запустили полноценное кинопроизводство. Ближайшая премьера – первая новогодняя сказка этого года – «Звезды в Сибири» с Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой, Тимуром Батрутдиновым, Клавой Кокой, Дмитрием Маликовым и Дмитрием Брекоткиным. Также уже по традиции в ночь с 31 декабря на 1 января ТНТ порадует зрителем новогодним музыкальным телефильмом. На этот раз Тимур Батрутдинов окунется в шпионский мир в комедии «Небриллиантовая рука». Денис Дорохов породнится с Филиппом Киркоровым в комедии «Братья», а Демис Карибидис и Михаил Галустян устроят индийскую драму в фильме «Королек моей любви». Третьего апреля на экраны кинотеатров выйдет долгожданное продолжение фильма «Батя» – «Батя 2. Дед», в котором Евгений Цыганов познакомит зрителей с еще одним поколением известной киносемьи.

А в Международный женский день ТНТ порадует камбэком культового проекта «Наша Russia. 8 марта» с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым. Также не обойдется без сказок: уже 1 января в кино выйдет «Волшебник Изумрудного города», а позднее – мюзикл «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным и «Умка» от автора «Жуков» Максима Пешкова.
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№ 2
Иван Беляев (Москва)   29.11.2024 - 18:18
ТНТ - Я вырос на ваших сериалах! читать далее>>
№ 1
Angelika77   29.11.2024 - 17:53
ТНТ - один из моих любимых каналов. Жду продолжения многих сериалов и передач, в особенности "Полярного", "Универ". Хотелось бы увидеть "нейроВасю") читать далее>>
Всего сообщений: 2
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