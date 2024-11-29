«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона

ТНТ провел большую презентацию грядущего телесезона в международном центре самбо. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года, а также рассказали о планах на 2025-й.
фото: пресс-служба ТНТ
Как сообщает пресс-служба телеканала, среди десяти главных сериалов по итогам года восемь выходили на телеканале ТНТ. Возглавил список самых хитовых проектов второй сезон семейного сериала «Праздники». Совсем рядом расположились приключенческий сериал «Казачок», возвращение культового ситкома «Универ» в обновленном формате «13 лет спустя», комедийное фэнтези «Волшебный участок» и второй сезон научно-фантастической комедии «Гусар». Кроме того, в ТОП-10 попали: два комедийных хита с политическим подтекстом в названии: «Макрон» и «Гудбай», а также сериал про сильных женщин в алкогольном бизнесе «Повышая градус».
На презентации рассказали и о премьерах юмористических и развлекательных шоу. «Stand UP Рулетка» с Ильей Соболевым внесет в битвы комиков элемент неожиданности. В проекте «The Big Music Quiz» c Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец звездам предстоит угадывать любимые песни, а шоу «Комната испытаний» и «Мастер игры» поставят участников в сложные условия телевизионных челленджей совершенно нового уровня. В первом случае – им придется проходить испытания в закрытом пространстве под контролем Ильи Соболева, а во втором – искать «мафию» в Индии и бороться за 10 миллионов рублей.
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