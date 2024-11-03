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Елизавета Пащенко и Ева Авеева нашли «Мужа на двоих»

3 ноября
2024 год

Новости кино >>
3 ноября 2024
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Терещука «Муж на двоих». Главные роли исполнили Елизавета Пащенко, Игорь Чернявый, Ева Авеева и Валерий Лаппо, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Елизавета Пащенко и Ева Авеева нашли «Мужа на двоих»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Мой герой – честный, добрый, простой парень. Несмотря на все трудности, которые ему пришлось пережить, он сохранил в себе это стремление жить лучше, быть лидером и добиваться поставленных целей. С такого человека хочется брать пример», — говорит Игорь Чернявый.

По сюжету Даша успешно руководит небольшим бизнесом и даже не думает о замужестве, она уверена — все впереди. Плановый поход к врачу вносит свои коррективы – Даша узнает, что для материнства осталось не так много времени. По словам исполнительницы главной роли Елизаветы Пащенко, «Даша, на мой взгляд, яркий представитель нашего современного общества, очень близкая многим по своим ценностям и целям. Она настолько увлечена своим делом и работой, что, кажется, совсем забыла про личную жизнь. И, если бы не мама, постоянно напоминающая о своих надеждах на внуков и врачи, приведшие постановкой диагноза Дашу в шок, то так бы и продолжала вкладывать все свои силы и интерес в профессию, бизнес».

Елизавета Пащенко и Ева Авеева нашли «Мужа на двоих»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

За Дашей начинает ухаживать Макс, девушка очарована, новый поклонник кажется ей принцем наяву. Вскоре она узнает, что ждет ребенка. Но сказка оборачивается кошмаром: мало того, что Макс женат на Дашиной лучшей подруге детства, но еще и поставил ультиматум – либо она избавляется от ребенка, либо он разрушает ее карьеру. Даше предстоит побороться за своё счастье и обрести настоящую любовь. «Главное стремление моего героя — это независимость. И на пути к ней он попадает во все новые и новые ловушки. Макс — человек, вязнущий в болоте все сильнее от каждой новой попытки выбраться из него», — поведал о своем персонаже Валерий Лаппо.

«До этого проекта мне чаще приходилось играть сильных героинь, тем интереснее мне была роль Кати. Она очень чувственная, женственная, мягкая, но в этом и ее слабость — нерешительность. Она как бы живет в кукольном домике, за пределами которого есть мир, где она не может найти свое место. Хотя где-то в ней зарождается желание быть кем-то больше, реализовать себя как личность», — рассказала Ева Авеева.
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Елизавета Пащенко и Ева Авеева нашли «Мужа на двоих» фотографии
Елизавета Пащенко и Ева Авеева нашли «Мужа на двоих» фотографии
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