В Москве пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

В московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» с 8 по 11 ноября пройдет XII международный кинофестиваль «Кино без барьеров
». Согласно пресс-службе Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива», выступающей организатором смотра, за четыре дня зрители увидят программу, состоящую из лучших российских и зарубежных фильмов – почти 100 картин из 26 стран. Среди них драмы, комедии и документальные работы.
Площадка кинотеатра доступна для всех, включая зрителей с инвалидностью. Все фильмы сопровождаются субтитрами на русском языке, детская кинопрограмма озвучена, основная программа сопровождается тифлокомментариями. Торжественная церемония закрытия состоится вечером 11 ноября в кинотеатре «Октябрь». Вход на все фестивальные мероприятия свободный по регистрации
.
Фестиваль «Кино без барьеров» проходит с 2000-го каждые два года и за более чем двадцатилетнюю историю получил десятки тысяч заявок. В разные годы в состав жюри входили режиссеры Николай Лебедев
, Владимир Меньшов
, Вадим Абдрашитов
, Александр Митта
, Андрей Прошкин
, Владимир Котт
, Георгий Гаврилов
, Андрей Эшпай
, Сергей Мирошниченко
, актеры Ксения Алферова
, Евгения Симонова
, Альгис Арлаускас
, Борис Хмельницкий
, Эвелина Бледанс
, телеведущая Тутта Ларсен
, певица Диана Гурцкая, американский режиссер-документалист Джон Алперт и многие другие.
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