В Москве пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

что почитать?

Спутник телезрителя «Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ 1 ноября, 11:30, TV1000 Русское

Рецензии на фильмы «Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе

Интервью Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную» Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас

Обзор сериалов Топор и шут: каким получилось «Преступление и наказание» в XXI веке Иван Янковский убивает старушку и впадает в депрессию