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В Москве пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

3 ноября
2024 год

Новости кино >>
3 ноября 2024
В московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» с 8 по 11 ноября пройдет XII международный кинофестиваль «Кино без барьеров». Согласно пресс-службе Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива», выступающей организатором смотра, за четыре дня зрители увидят программу, состоящую из лучших российских и зарубежных фильмов – почти 100 картин из 26 стран. Среди них драмы, комедии и документальные работы.

В Москве пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров»
фото: kinofest.org

Площадка кинотеатра доступна для всех, включая зрителей с инвалидностью. Все фильмы сопровождаются субтитрами на русском языке, детская кинопрограмма озвучена, основная программа сопровождается тифлокомментариями. Торжественная церемония закрытия состоится вечером 11 ноября в кинотеатре «Октябрь». Вход на все фестивальные мероприятия свободный по регистрации.

Фестиваль «Кино без барьеров» проходит с 2000-го каждые два года и за более чем двадцатилетнюю историю получил десятки тысяч заявок. В разные годы в состав жюри входили режиссеры Николай Лебедев, Владимир Меньшов, Вадим Абдрашитов, Александр Митта, Андрей Прошкин, Владимир Котт, Георгий Гаврилов, Андрей Эшпай, Сергей Мирошниченко, актеры Ксения Алферова, Евгения Симонова, Альгис Арлаускас, Борис Хмельницкий, Эвелина Бледанс, телеведущая Тутта Ларсен, певица Диана Гурцкая, американский режиссер-документалист Джон Алперт и многие другие.
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Вадим АбдрашитовКсения АлфёроваАльгис АрлаускасЭвелина БлёдансГеоргий ГавриловВладимир КоттТутта ЛарсенНиколай Лебедев (III)Владимир МеньшовСергей МирошниченкоАлександр МиттаАндрей ПрошкинЕвгения СимоноваБорис ХмельницкийАндрей Эшпай (II)

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