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Пол Уильям Скотт Андерсон посетит «Дом мертвых»

3 ноября
2024 год

Новости кино >>
3 ноября 2024
Пол Уильям Скотт Андерсон выбрал себе еще одну игровую хоррор-серию для адаптации на большой экран, уверяет Deadline.

Пол Уильям Скотт Андерсон посетит «Дом мертвых»
фото: deadline.com

Создатель «Смертельной битвы» и «Обители зла» поставит по собственному сценарию боевик по рельсовому шутеру The House of the Dead (он же «Дом мертвых») от компании Sega. Продюсерами выступят сам режиссер, Джереми Болт, Дэн Джевонс, Дмитрий М. Джонсон и Тору Накахара. Фильм будет запущен в производство в середине или в конце 2025 года.

«Я большой фанат этой видеоигры с 90-х годов и в те времена очень любил играть в аркадные видеоигры, в том числе, в Mortal Kombat. Я много играл в House of the Dead, и мои дети-подростки тоже в нее играют. Так что для меня это символично — преемственность поколений. Мы хотим снять фильм по мотивам игры The House of the Dead III, в центре которой семейный конфликт, происходящий на фоне ужасных событий. Главные герои — Лиза Роган, которая пытается спасти своего отца, и Дэниел Кьюриен, сын спровоцировавшего вспышку мутантов человека, который чувствует ответственность за грехи отца», — рассказал о своей идее Андерсон.

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Для игровой серии это не первая киноэкранизация. В 2003-м по ее мотивам снял свою трэш-версию Уве Болл, в которой сыграли Юрген Прохнов и Клинт Ховард. Спустя два года вышел сиквел с Эмманюэль Вожье, поставленный Майклом Херстом.

Оригинал вышел в 1996-м. В этом экшн-хорроре живые мертвецы умеют бегать, чем сильно отличаются от классических зомби, придуманных Джорджем Ромеро. Серия насчитывает четыре основные части и восемь спин-оффов.
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№ 2
Мария_2191   3.11.2024 - 18:02
Фильмы на основании игр прошлого века - по-моему это уже перебор, давайте смотреть в будущее! читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   3.11.2024 - 17:51
Прошлые фильмы никакущие. Смотреть больно для глаз и психики. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Пол Уильям Скотт Андерсон посетит «Дом мертвых» фотографии
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