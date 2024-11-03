Стартовал прием заявок на Дальневосточную кинопремию

Стартовал прием заявок на национальную кинематографическую премию за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Работы принимаются до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной кинопремии.
«Креативные индустрии являются одним из драйверов современной экономики. Говоря о Дальнем Востоке, мы фокусируем внимание на кинематографе, ведь кино — это верный, надёжный и доступный способ сохранить и передать будущим поколениям этнографическое, историческое и культурное богатство Дальнего Востока во всём его многообразии. Здесь возрождаются и создаются киностудии, проводятся фестивали федерального и международного масштаба, всё больше картин, снятых в этих субъектах, доходят до широкого проката и киносмотров мирового уровня. Но мы убеждены в том, что эти успехи — даже не верхушка айсберга, а лишь отсвет того творческого и индустриального потенциала, который нам только предстоит раскрыть. Дальневосточная кинопремия — это не только награда, это ещё и новая точка притяжения на российском киноландшафте. Мы убеждены, что этот проект не только станет стимулом для создателей кино, но и придаст новый импульс киноиндустрии Дальнего Востока», —
говорит заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.
Организаторами премии являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон». Первая церемония вручения состоится 18 декабря в Москве. Победители получат денежные призы. Награды вручат в номинациях «Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал», «Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале», «Лучшая режиссерская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале», «Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале» и «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока».
Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте двкинопремия.рф
. К отбору принимаются полнометражные игровые, неигровые фильмы и сериалы, получившие прокатное удостоверение не ранее 1 января 2022 года и не позднее 31 декабря 2023-го. Проект должен быть полностью или частично реализован на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Победители определяются в результате поэтапного конкурсного отбора. Отбор осуществляют отборочная комиссия и экспертный совет, в который войдут представители организаций, занимающихся развитием Дальнего Востока, и выдающиеся деятели кино- и медиаиндустрии.
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