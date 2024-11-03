Стартовал прием заявок на Дальневосточную кинопремию

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3 ноября

В Москве пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

В столичном кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» с 8 по 11 ноября зрителям покажут почти 100 картин из 26 стран о людях с инвалидностью