Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовал прием заявок на Дальневосточную кинопремию

3 ноября
2024 год

Новости кино >>
3 ноября 2024
Стартовал прием заявок на национальную кинематографическую премию за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Работы принимаются до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной кинопремии.

«Креативные индустрии являются одним из драйверов современной экономики. Говоря о Дальнем Востоке, мы фокусируем внимание на кинематографе, ведь кино — это верный, надёжный и доступный способ сохранить и передать будущим поколениям этнографическое, историческое и культурное богатство Дальнего Востока во всём его многообразии. Здесь возрождаются и создаются киностудии, проводятся фестивали федерального и международного масштаба, всё больше картин, снятых в этих субъектах, доходят до широкого проката и киносмотров мирового уровня. Но мы убеждены в том, что эти успехи — даже не верхушка айсберга, а лишь отсвет того творческого и индустриального потенциала, который нам только предстоит раскрыть. Дальневосточная кинопремия — это не только награда, это ещё и новая точка притяжения на российском киноландшафте. Мы убеждены, что этот проект не только станет стимулом для создателей кино, но и придаст новый импульс киноиндустрии Дальнего Востока», — говорит заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.


Организаторами премии являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон». Первая церемония вручения состоится 18 декабря в Москве. Победители получат денежные призы. Награды вручат в номинациях «Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал», «Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале», «Лучшая режиссерская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале», «Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале» и «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока».

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте двкинопремия.рф. К отбору принимаются полнометражные игровые, неигровые фильмы и сериалы, получившие прокатное удостоверение не ранее 1 января 2022 года и не позднее 31 декабря 2023-го. Проект должен быть полностью или частично реализован на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Победители определяются в результате поэтапного конкурсного отбора. Отбор осуществляют отборочная комиссия и экспертный совет, в который войдут представители организаций, занимающихся развитием Дальнего Востока, и выдающиеся деятели кино- и медиаиндустрии.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   3.11.2024 - 18:00
стандартная инфа. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Скорбим

Лидия Ильина
1 ноября ушла из жизни актриса Лидия Ильина.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Ольга Казакова
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Александр Синюков
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Паприка Стин
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Супер Папочка
комедия, семейное кино
Бельгия, Франция, 2024
Хищные земли
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram