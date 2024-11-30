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Нобелевская премия Миядзаки и слезы по «Атаке титанов»: главные новости аниме за неделю

30 ноября
2024 год

Новости кино >>
30 ноября 2024
Слезные показы «Атаки титанов», возвращение Люпена III и очередная премия в копилке Миядзаки: индустрия японской мультипликации удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом хорроре «Лето, когда погас свет» или самурайском «Яйбе»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Нобелевская премия Миядзаки и слезы по «Атаке титанов»: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Сооснователь Ghibli Хаяо Миядзаки удостоился премии Рамона Магсайсая (азиатский аналог Нобелевской). В благодарственной речи мэтр напомнил о зверствах соотечественников во время Второй мировой войны.

🔘 4 и 11 декабря в девяти кинотеатрах Японии состоятся «плачущие показы» заключительного финала «Атаки титанов», поощряющие бурную скорбь поклонников одной из главных аниме-франшиз современности.

🔘 В свежем тизере второго сезона «Поднятие уровня в одиночку» хвастается главной темой, за которую отвечают королева опенигов LiSa, Феликс из кей-поп-феномена Stray Kids и именитый композитор Хироюки Савано, чье портфолио украшают «Атака титанов», «Убей или умри» и «Кабанэри железной крепости»:


🔘 Махо-сёдзё «Лиричная волшебница Ноноха» в этом году отмечает 20-летие: в честь круглой даты анонсировали новую мангу лично от сценариста оригинального аниме Масаки Цудзуки.

🔘 Манга «Маршрут случайного такси», спин-офф «Необычного такси», подходит к концу: финальный шестой танкобон выйдет в конце мая следующего года.

🔘 Издательство Shogakukan лапидарно объявило, что серия ранобэ «Разгадывание тайн после ужина» Токуи Хигасикавы перевоплотиться в аниме. Сюжет посвящен дворецкому, чьи дедуктивные способности помогают богатой госпоже играть в мастерицу сыска.

🔘 Романтико-детективную мангу Iwatobineko «Человек-невидимка и обычная девушка» тоже ждет экранизация. Здесь незрячая героиня как-то безошибочно определяет местонахождение невидимого босса.

Читать «Поднятие уровня в одиночку» — фэнтези-хит о том, что последние станут первыми

Глазам не поверишь


Студия Bandai Namco PicturesДобро пожаловать в ад, Ирума!», «Ворона в гареме») взялась экранизировать серию ранобэ Мэгуми Хатакэнаки «Мирские стремления» (Shabake). За постановку отвечает Такахиро Окава (помреж «Истории о мононокэ», «Убивая слизней»), а за сценарий — Токо МатидаСказания об Арслане», «Озорная Такаги»). Историческую мистерию о горожанах и демонах покажут в 2025 году.


17-летний Ититаро — болезненный наследник крупного оптовика из Эдо (старинное название Токио). От бабушки-демоницы Огин он получил уникальную способность видеть духов. Кроме того, юноша постоянно находится под присмотром инугами Саскэ и хакутаку Никити, оберегающих его от опасностей. Однажды, устав от чрезмерной опеки, Ититаро решил прогуляться в одиночестве и стал свидетелем ужасного убийства. С этого дня в городе начинается череда загадочных преступлений.

Нобелевская премия Миядзаки и слезы по «Атаке титанов»: главные новости аниме за неделю

Ититаро озвучивает Дайки Ямасита — голос Идзуку Мидории из «Моей геройской академии». Фэнтези цикл с иллюстрациями Ю Сибаты начал выходить в декабре 2001-го, вдохновляя самых разных специалистов на создание радиопостановок и мюзиклов, манга-адаптации, двух игровых сериалов и трехминутной ONA (оригинальная сетевая анимация) от студии Shuka91 день», «Четверо братьев Юдзуки»).

Читать «Самурай Чамплу» — культовое аниме про ту же эпоху

Время ведьм


Не сидит без дела и дочка Bandai Namco: студия SunriseСтрана песков», «Городской охотник: Ангельская пыль») поделилась вторым трейлером оригинального аниме «Ведьмы Маэбаси». Историю взросления пяти начинающих чародеек из префектуры Гумма снимает Дзюнъити ЯмамотоБольше чем пара, меньше чем любовники», «Летнее время») по сценарию Эрики ЁсидыТигр и кролик», «Рок-тихоня»). Премьера состоится в апреле следующего года.


Таинственного фамильяра Кэроппэ воплотит Томокадзу Сугита (Рудеус из «Реинкарнации безработного»), а в роли волшебниц — квинтет начинающих сэйю Maebashi Witches (они же исполняют волшебный опенинг Sugo Sugi Maebashi Witches!).

Адзу Нисато — Хинано СакикаваТемное собрание»).
Тёко Мицумата — Харука МинамиУ моей жены нет эмоций»).
Кёка Китахара — Рэна Мотомура (Фред Томпсон из сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире»).
Май Камиидзуми — Хонами Момосэ.
Юина Акаги — Сакура КасугаНовое Токио Мяу Мяу»).

Читать «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе

Новые грани Арсена Люпена


Вор-джентльмен Арсен Люпен III вернется на большой экран в 2025 году. Это первый 2D-фильм со времен «Живым или мертвым» (1996). За режиссуру отвечает Такэси Коикэ, который ранее работал над другими проектами франшизы, включая «Ложь Фудзико Минэ» и «Кровь Гоэмона Исикавы». Производство ведется в стенах студии Telecom Animation FilmБашня бога», «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса»).


Люпен III был создан Кадзухико Като, более известным как Манки Панч (Monkey Punch), в 1967 году. Если верить звучащему в ролике слогану «Вы еще не знаете настоящего Люпена», картина раскроет новые грани легендарного авантюриста. В поисках загадочного сокровища он вместе с командой отправится за черту смерти и наживет могущественного врага.

Нобелевская премия Миядзаки и слезы по «Атаке титанов»: главные новости аниме за неделю

В фильме вновь задействован звездный ансамбль сэйю:

Люпен III — Канъити Курита (Нэдзудзаэмон из «Кьери и Черри»).
Дайсукэ Дзигэн — Акио Оцука (Мусаси Миямото из «Онимуси»).
Гоэмон Исикава — Дайсукэ Намикава (Адам из «Ниера: Автоматы — Версии 1.1а»).
Фудзико Минэ — Миюки Савасиро (Анко Угуису из «Песни ночных сов»).
Коити Дзэнигата — Коити Ямадэра (Спайк Шпигель из «Ковбоя Бибопа»).

Читать Гид по вселенной Люпена III

Плоть и кровь


У аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог», анонсированного месяц назад, вышел первый тизер. В нем можно услышать голоса ключевых персонажей: любительницу очень особенных деликатесов озвучит Канна Накамура (Нарита Топ Род из «Девушек-пони: Славное дерби»), а её кровавого защитника — Тайто Бан (Джину Сон из «Поднятия уровня в одиночку»). Также стало известно, что опенинг споет айдол-группа AVAM. Премьера гурманского фэнтези — уже в апреле.


Аристократка Мельфиера Маршалрейд обожает мясо фантастических созданий и хочет изменить мнение общества о его кулинарных качествах, но понимания не находит. На одном из светских мероприятий она встречает безумного Аристида Роджера де Гэлбрейта, который очаровывается её эксцентричными увлечениями.

Читать «Подземелье вкусностей» — кулинарное фэнтези, которое не стоит пропускать

Тургеневу и не снилось


По манге Хироки Мияситы «Пришелец Муму» в следующем году выйдет аниме. В ожидании подробной информации утешимся забавным роликом, где сэйю протагонистов отправляются за покупками в магазин электроники.


Небогатая событиями жизнь студентки Сакурако Умэясики переворачивается с ног на голову, когда в её доме появляется Муму — пришелец, похожий на кошку. Война на его родной планете унесла жизни всех инженеров и ученых, и теперь инопланетяне пытаются восстановить утраченные технологии, изучая бытовые приборы землян. Жизнь в Муму вдохнет Эцуко Кодзакура (Могета из «Корзинки фруктов»), а в роли Сакурако дебютирует Момо Харуми.

Читать «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца
Бонус: Арт с Нацу Драгнилом из «Хвоста феи» и Теном из «Фармагии» — сериала по мотивам одноименной видеоигры. Такой встречей мы обязаны мангаке Хиро Масиме, участвовавшему в обоих проектах.

Нобелевская премия Миядзаки и слезы по «Атаке титанов»: главные новости аниме за неделю

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Нобелевская премия Миядзаки и слезы по «Атаке титанов»: главные новости аниме за неделю фотографии
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Нобелевская премия Миядзаки и слезы по «Атаке титанов»: главные новости аниме за неделю фотографии
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