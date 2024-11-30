Барац и Демидов беседуют о патологиях позвоночника в эксклюзивном отрывке из комедии «Один день в Стамбуле»

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предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из комедии «Квартета И
» «Один день в Стамбуле
». Фильм вышел в прокат 28 ноября.
«Один день в Стамбуле». Отрывок
Сценарий основан на реальных событиях. В центре сюжета — четверо новых героев: Писатель (Леонид Барац
), Врач (Александр Демидов
), Чиновник (Камиль Ларин
) и Продюсер (Ростислав Хаит
). Друзья летят в Стамбул к своему другу Вадиму, но по прилете оказываются в неожиданных обстоятельствах.
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От Бельдяжек до Стамбула: места силы «Квартета И»
По словам автора сценария Леонида Бараца, «в фильме много фирменных "квартетовских" диалогов — о жизни, женщинах, деньгах, дружбе, судьбе, — но они сильно отличаются от диалогов из "разговоров мужчин", потому что ведутся от лица других персонажей и в неожиданных обстоятельствах. К тому же основных действующих лиц — семь. Мы рассуждаем о себе, о людях нашего поколения, прошедших становление в 90-ых, добившихся успеха в нулевых, многие из которых не удержались на достигнутой высоте. Эта история — попытка проанализировать, в какой ты точке находишься, совершал ли ошибки, можно ли было их избежать, или именно они привели сначала к успеху, а потом и к падению. В фильме очень неожиданный финальный поворот, который случился у нас в жизни, и мы перенесли его на экран».
Съемки картины прошли в Турции на Босфоре. Режиссером выступил Авет Оганесян
, для которого «Один день в Стамбуле» стал дебютом в полном метре.
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