На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом

На Иви 1 декабря состоится премьера приключенческого боевика «Последняя клятва Гиппократа». Производством сериала занимались РЕН ТВ и компания IKa Film, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Последняя клятва Гиппократа»
Зрителям поведают о Петре Кратове – бывшем военном хирурге и светиле медицины. Бывшем уважаемом члене общества, бывшем примерном семьянине. Бывший, бывший, бывший… Сейчас Петр работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора – начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел отцу работу фельдшером. На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом – из-за рифмы к фамилии и за болезненную приверженность клятве помогать любому нуждающемуся в помощи больному. В городе происходит передел наркорынка, и Кратов против своей воли вынужден помогать главарю преступной группировки, в которой состоит его младший сын. И скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить.
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