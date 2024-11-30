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На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом

30 ноября
2024 год

Новости кино >>
30 ноября 2024
На Иви 1 декабря состоится премьера приключенческого боевика «Последняя клятва Гиппократа». Производством сериала занимались РЕН ТВ и компания IKa Film, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Последняя клятва Гиппократа»

Зрителям поведают о Петре Кратове – бывшем военном хирурге и светиле медицины. Бывшем уважаемом члене общества, бывшем примерном семьянине. Бывший, бывший, бывший… Сейчас Петр работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора – начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел отцу работу фельдшером. На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом – из-за рифмы к фамилии и за болезненную приверженность клятве помогать любому нуждающемуся в помощи больному. В городе происходит передел наркорынка, и Кратов против своей воли вынужден помогать главарю преступной группировки, в которой состоит его младший сын. И скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить.

На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Главные роли в «Клятве» исполнили Максим Дрозд, Максим Белбородов, Вадим Норштейн, Ирина Таранник, Анатолий Кот, Алена Хмельницкая, Валерия Шкирандо и экс-солист группы «Банд'Эрос» Кирилл «Батишта» Петров. Последний также выступил музыкальным продюсером.

Сериал поставили режиссеры Роман Ярославцев и Сергей Ганночка по сценарию, написанному Артемом Каргиным, Анной и Федором Графковыми, Валерией Подорожновой и Игорем Масловым.
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обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   30.11.2024 - 15:25
Много читала о сериале, но сомневаюсь, что он оправдает мои высокие ожидания. Хотя Максима Дрозда давно не видела на экране в главных ролях. читать далее>>
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На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом фотографии
На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом фотографии
На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом фотографии
На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом фотографии
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