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Шарлиз Терон впервые поработает с Кристофером Ноланом

30 ноября
2024 год

Новости кино >>
30 ноября 2024
Шарлиз Терон присоединилась к актерской команде нового фильма Кристофера Нолана, уверяет THR.


Ранее стало известно, что в пока безымянном проекте также сыграют Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Зендея и Роберт Паттинсон. Детали сюжета держатся в секрете, однако известно, что Нолан сам написал сценарий к фильму.

Производством картины займется студия Universal Pictures. Прокат намечен на 17 июля 2026 года.
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№ 2
Ardi Saq   30.11.2024 - 15:41
Боюсь, что при современных «реалиях», Hollywood уже ничего не поможет.будет очередное фиаско, впрочем им уже не привыкать. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   30.11.2024 - 15:28
Давно пора, а то почти все знаменитости поработали с Ноланом, а Шарлиз отстаёт. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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