Том Круз и Даг Лайман дебютируют в хорроре

Том Круз
сыграет главную роль в хорроре Дага Лаймана
«Глубже» (Deeper). Для обоих это будет первый опыт в пугающем жанре, уточняет Coming Soon
.
Дуэт, работавший вместе над «Гранью будущего
», ведет переговоры о съемках картины со студией Warner Bros. Продюсерские функции взяла на себя компания Discovery.
О фильме ужасов «Глубже», основанном на сценарии Макса Лэндиса
, впервые заговорили около десяти лет назад. С тех пор проектом интересовались актеры Идрис Эльба
, Брэдли Купер
и Галь Гадот
, а также режиссеры Балтазар Кормакур
и Корнел Мундруцо
.
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