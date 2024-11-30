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Том Круз и Даг Лайман дебютируют в хорроре

30 ноября
2024 год

Новости кино >>
30 ноября 2024
Том Круз сыграет главную роль в хорроре Дага Лаймана «Глубже» (Deeper). Для обоих это будет первый опыт в пугающем жанре, уточняет Coming Soon.

Том Круз и Даг Лайман дебютируют в хорроре
фото: variety.com

Дуэт, работавший вместе над «Гранью будущего», ведет переговоры о съемках картины со студией Warner Bros. Продюсерские функции взяла на себя компания Discovery.

О фильме ужасов «Глубже», основанном на сценарии Макса Лэндиса, впервые заговорили около десяти лет назад. С тех пор проектом интересовались актеры Идрис Эльба, Брэдли Купер и Галь Гадот, а также режиссеры Балтазар Кормакур и Корнел Мундруцо.
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