Кристина Казинская попытается отстоять семейный бизнес в мелодраме «Предложение»

По сюжету у главной героини Веры идеальная жизнь, о которой можно только мечтать. Семнадцать лет счастливого брака, любимый муж Игорь и прекрасный сын. Отец Веры оставил ей и ее матери в наследство семейный бизнес – сыроварню «Сырный дом Добродаровых». Полностью доверяя Игорю, Вера передала управление компанией ему, а сама заняла должность пиар-менеджера. Однажды Вера застает мужа в постели с другой и увольняет Игоря с поста генерального директора. Она еще не подозревает, что он решил обманом забрать у нее компанию, и впереди ее ждет долгая борьба. Спасением в сложившейся ситуации становится знакомство с адвокатом Сергеем Романдиным – он не только помогает ей решить вопрос с сыроварней, но и дает надежду на счастье, пока Вера не узнает, что Сергей женат.
«В один момент весь мир моей героини, вся ее спокойная и счастливая жизнь рухнули – предательство любимого мужчины, борьба за будущее... Все это тяжело и требует много сил, как моральных, так и физических. К счастью, рядом с ней были люди, которые помогли не опустить руки, когда она почти сдалась. Ее не оставили и буквально собрали по крупицам. Вера стала бороться и поверила в себя. Как говорится – человеку нужен человек... Главное – найти внутри ту каплю энергии и продолжать сражаться за себя любой ценой», — рассказывает Кристина Казинская.
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