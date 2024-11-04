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Кристина Казинская попытается отстоять семейный бизнес в мелодраме «Предложение»

4 ноября
2024 год

Новости кино >>
4 ноября 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Предложение». Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Кристина Казинская и Олег Назаров, уточняет пресс-служба телеканала.

Кристина Казинская попытается отстоять семейный бизнес в мелодраме «Предложение»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету у главной героини Веры идеальная жизнь, о которой можно только мечтать. Семнадцать лет счастливого брака, любимый муж Игорь и прекрасный сын. Отец Веры оставил ей и ее матери в наследство семейный бизнес – сыроварню «Сырный дом Добродаровых». Полностью доверяя Игорю, Вера передала управление компанией ему, а сама заняла должность пиар-менеджера. Однажды Вера застает мужа в постели с другой и увольняет Игоря с поста генерального директора. Она еще не подозревает, что он решил обманом забрать у нее компанию, и впереди ее ждет долгая борьба. Спасением в сложившейся ситуации становится знакомство с адвокатом Сергеем Романдиным – он не только помогает ей решить вопрос с сыроварней, но и дает надежду на счастье, пока Вера не узнает, что Сергей женат.

«В один момент весь мир моей героини, вся ее спокойная и счастливая жизнь рухнули – предательство любимого мужчины, борьба за будущее... Все это тяжело и требует много сил, как моральных, так и физических. К счастью, рядом с ней были люди, которые помогли не опустить руки, когда она почти сдалась. Ее не оставили и буквально собрали по крупицам. Вера стала бороться и поверила в себя. Как говорится – человеку нужен человек... Главное – найти внутри ту каплю энергии и продолжать сражаться за себя любой ценой», — рассказывает Кристина Казинская.

Режиссером мелодрамы выступил Валентин Донсков. В проекте также сыграли Алексей Нестеренко, Евгения Нохрина, Артем Григорьев, Светлана Иозефий, Сюзанна Бэлль и другие.
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Кристина Казинская попытается отстоять семейный бизнес в мелодраме «Предложение» фотографии
Кристина Казинская попытается отстоять семейный бизнес в мелодраме «Предложение» фотографии
Кристина Казинская попытается отстоять семейный бизнес в мелодраме «Предложение» фотографии
Кристина Казинская попытается отстоять семейный бизнес в мелодраме «Предложение» фотографии
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