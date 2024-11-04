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Джессика Честейн сыграет в триллере об убийстве Кеннеди

4 ноября
2024 год

Новости кино >>
4 ноября 2024
Джессика Честейн, Брендан Фрейзер и Брайан Крэнстон присоединились к Аль Пачино в детективном триллере «Убийство» (Assassination). Режиссером фильма станет автор «Человека дождя» Барри Левинсон, сообщает Deadline.

Джессика Честейн сыграет в триллере об убийстве Кеннеди
фото: Deadline.com

Фильм расскажет о заговоре вокруг убийства Джона Кеннеди и сосредоточится на журналистке Дороти Килгаллен, которая первой заподозрила, что Ли Харви Освальд мог действовать не в одиночку.

Барри Левинсон также поработает над сценарием фильма вместе с Дэвидом Маметом, автором «Плутовства». Съемки запланированы на начало 2025 года.
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