Джессика Честейн сыграет в триллере об убийстве Кеннеди

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Интервью Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную» Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас

Обзор сериалов Топор и шут: каким получилось «Преступление и наказание» в XXI веке Иван Янковский убивает старушку и впадает в депрессию

Интервью Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь» Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога

Новости кино Милана Хаметова, Ева Смирнова и Алексей Маклаков снялись в продолжении фильма «Не одна дома» Картина выйдет в прокат 3 июля 2025 года