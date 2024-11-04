Джессика Честейн сыграет в триллере об убийстве Кеннеди

Джессика Честейн
, Брендан Фрейзер
и Брайан Крэнстон
присоединились к Аль Пачино
в детективном триллере «Убийство
» (Assassination). Режиссером фильма станет автор «Человека дождя
» Барри Левинсон
, сообщает Deadline.
фото: Deadline.com
Фильм расскажет о заговоре вокруг убийства Джона Кеннеди и сосредоточится на журналистке Дороти Килгаллен, которая первой заподозрила, что Ли Харви Освальд мог действовать не в одиночку.
Барри Левинсон также поработает над сценарием фильма вместе с Дэвидом Маметом
, автором «Плутовства
». Съемки запланированы на начало 2025 года.
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