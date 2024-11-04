По вселенной «Игры престолов» хотят снять фильм

что почитать?

Сколько людей, столько и мнений

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

Иван Янковский убивает старушку и впадает в депрессию

Топор и шут: каким получилось «Преступление и наказание» в XXI веке

Интервью

Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь»

Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога