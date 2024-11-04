По вселенной «Игры престолов» хотят снять фильм

Warner Bros. разрабатывает фильм по вселенной «Игры престолов». Проект находится на ранней стадии, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
фото: кадр из сериала «Игра престолов»
У грядущего фильма пока нет режиссера и сценариста, но сообщается, что руководство студии очень воодушевлено новой идеей.
Известно, что шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс изначально планировали завершить его тремя полнометражными фильмами. Создатель вселенной Джордж Р. Р. Мартин также был не против такого формата, однако в HBO хотели, чтобы престижное шоу оставалось их сериальным эксклюзивом.
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