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По вселенной «Игры престолов» хотят снять фильм

4 ноября
2024 год

Новости кино >>
4 ноября 2024
Warner Bros. разрабатывает фильм по вселенной «Игры престолов». Проект находится на ранней стадии, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

По вселенной «Игры престолов» хотят снять фильм
фото: кадр из сериала «Игра престолов»

У грядущего фильма пока нет режиссера и сценариста, но сообщается, что руководство студии очень воодушевлено новой идеей.

Известно, что шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс изначально планировали завершить его тремя полнометражными фильмами. Создатель вселенной Джордж Р. Р. Мартин также был не против такого формата, однако в HBO хотели, чтобы престижное шоу оставалось их сериальным эксклюзивом.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   4.11.2024 - 16:27
Давно просилось на большой экран читать далее>>
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