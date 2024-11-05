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За каждым великим сыщиком стоит старшеклассница: трейлер комедии «С нынешними детективами ничего не поделаешь»

5 ноября
2024 год

Новости кино >>
5 ноября 2024

Медиакомпания Kadokawa аккурат к празднованию Дня хорошего дяди* (Ii Ossan no Hi) выложила новый тизер грядущего аниме «С нынешними детективами ничего не поделаешь». Комедийную мангу Масакуни ИгарасиДевушка-сэнрю») экранизирует режиссер Рион Кудзё, который также работал над популярными сериалами «Легендарный герой мертв!» и «Токийские мстители». Премьеру ждем в следующем году.


К 35 годам знаменитый в прошлом детектив Кэйитиро Нагумо совсем расклеился: страдает от дальнозоркости, тугоухости, болей в спине и других возрастных недугов. Мужчина не знает, что такое смартфон, не понимает современный сленг, но по-прежнему мастерски ищет пропавших кошек. Унылая рутина сыщика преображается, когда в убыточное детективное агентство устраивается старшеклассница Масиро.

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Ролик с оригинальными иллюстрациями мангаки представляет трех дядюшек: один — фетишист, еще один — ценитель шибари, другой — обладатель растительности на груди, расположенной необычным образом. Примечательно, что всех этих колоритных персонажей озвучит Томокадзу Сугита (Джозеф Джостар из «Невероятных приключения ДжоДжо», Рудеус из «Реинкарнация безработного»). Сэйю уже поделился комментариями: «Я играю множество дядюшек в аниме «С нынешними детективами ничего не поделаешь». Ни один из них не похож на другого. Надеюсь, что сегодня я тоже не буду повторятся! Желаю всем счастливого Дня хорошего дядюшки!».

*3 ноября в Японии считается Днем хорошего дяди (Ii Ossan no Hi). Название строится на игре слов: 11 можно прочитать, как Ii, а 03 произносится как «о» и «сан».

За каждым великим сыщиком стоит старшеклассница: трейлер комедии «С нынешними детективами ничего не поделаешь»

Сэйю детектива-неудачника — Дзюнъити Сувабэ (Сукуна из «Магической битвы», Люгнер из «Фрирен»), а в роли его энергичной помощницы — Кана Ханадзава (Хотару Хинасэ из сериала «Любовной болезни Хананои», Аканэ Цунэмори из «Психопаспорта»).

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За каждым великим сыщиком стоит старшеклассница: трейлер комедии «С нынешними детективами ничего не поделаешь» фотографии
За каждым великим сыщиком стоит старшеклассница: трейлер комедии «С нынешними детективами ничего не поделаешь» фотографии
За каждым великим сыщиком стоит старшеклассница: трейлер комедии «С нынешними детективами ничего не поделаешь» фотографии
За каждым великим сыщиком стоит старшеклассница: трейлер комедии «С нынешними детективами ничего не поделаешь» фотографии
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