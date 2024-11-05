За каждым великим сыщиком стоит старшеклассница: трейлер комедии «С нынешними детективами ничего не поделаешь»

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аккурат к празднованию Дня хорошего дяди
* (Ii Ossan no Hi) выложила новый тизер грядущего аниме «С нынешними детективами ничего не поделаешь
». Комедийную мангу Масакуни Игараси
(«Девушка-сэнрю
») экранизирует режиссер Рион Кудзё
, который также работал над популярными сериалами «Легендарный герой мертв!
» и «Токийские мстители
». Премьеру ждем в следующем году.
К 35 годам знаменитый в прошлом детектив Кэйитиро Нагумо совсем расклеился: страдает от дальнозоркости, тугоухости, болей в спине и других возрастных недугов. Мужчина не знает, что такое смартфон, не понимает современный сленг, но по-прежнему мастерски ищет пропавших кошек. Унылая рутина сыщика преображается, когда в убыточное детективное агентство устраивается старшеклассница Масиро.
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Ролик с оригинальными иллюстрациями мангаки представляет трех дядюшек: один — фетишист, еще один — ценитель шибари
, другой — обладатель растительности на груди, расположенной необычным образом. Примечательно, что всех этих колоритных персонажей озвучит Томокадзу Сугита
(Джозеф Джостар из «Невероятных приключения ДжоДжо
», Рудеус
из «Реинкарнация безработного
»). Сэйю уже поделился комментариями: «Я играю множество дядюшек в аниме «С нынешними детективами ничего не поделаешь». Ни один из них не похож на другого. Надеюсь, что сегодня я тоже не буду повторятся! Желаю всем счастливого Дня хорошего дядюшки!
».
*3 ноября в Японии считается Днем хорошего дяди (Ii Ossan no Hi). Название строится на игре слов: 11 можно прочитать, как Ii, а 03 произносится как «о» и «сан».
Сэйю детектива-неудачника — Дзюнъити Сувабэ
(Сукуна
из «Магической битвы
», Люгнер
из «Фрирен
»), а в роли его энергичной помощницы — Кана Ханадзава
(Хотару Хинасэ
из сериала «Любовной болезни Хананои
», Аканэ Цунэмори
из «Психопаспорта
»).
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