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Более 15 издательств представят эксклюзивные новинки на фестивале экранизаций «Читка 3.0»

5 ноября
2024 год

Новости кино >>
5 ноября 2024
Более 15 российских издательств примут участие в питчинге литературных прав на фестивале экранизаций «Читка 3.0», который пройдет 11 и 12 ноября в Старт Хабе на Красном Октябре. Ежегодно смотр и деловой форум собирает представителей книжной и киноиндустрии и представляет новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, имеющие потенциал для воплощения на экране, сообщает пресс-служба мероприятия.

Более 15 издательств представят эксклюзивные новинки на фестивале экранизаций «Читка 3.0»
фото: пресс-служба смотра

В этом году в традиционном литературном питчинге примут участие ключевые игроки книжного рынка – издательства АСТ, «Эксмо», «Эксмодетство», «МИФ», Clever, «Астрель-СПб», «Черным-бело», «Полынь», «Альпина.Проза», «Феникс», «Росмэн» и другие. Презентовать произведения будут представители издательств и импринтов и лично авторы, в числе которых: Глеб Кащеев, Марии Буше, Фрэнсис Кель, Юлия Школьник, Даха Тараторина и Елена Осадчая. Авторы и книгоиздатели за пять минут должны презентовать свое произведение так, чтобы заинтересовать им киностудии и платформы. Всего в конкурсе будет участвовать более 30 литературных текстов с открытыми правами. Представители кино и сериальной индустрии смогут задать вопросы авторам о сюжете, возможных интерпретациях и форматах, обсудить экранизации и непосредственно договориться о покупке прав. Зрители узнают, какие истории сегодня волнуют современных читателей и зафиксируют тренды.

Питчинг оценит экспертное жюри, которое выберет победителя в номинации «Самый перспективный литературный проект для экранизации». В жюри вошли представители редакторских групп оригинальных проектов онлайн-платформ Иви, Wink, НМГ Студии, Института развития интернета, Premiere, телеканалов СТС, НТВ, ТНТ, продюсеры продакшн-компаний 1-2-3 Production, кинокомпании СТВ.

В этом году одна из ключевых тем фестиваля «Читка 3.0» — франшизы, так как сегодня это одно из самых перспективных направлений и развивающийся тренд. По данным сценарного направления издательского холдинга «Эксмо-АСТ», франшизы занимают 70% среди топ-5 самых кассовых фильмов. Спикерами сессии «Как из произведения сделать вселенную: пошаговый план развития во франшизу» выступят руководитель сценарного направления издательского холдинга «Эксмо-АСТ» Арина Кузнецова и руководитель лицензирования «Эксмо» Татьяна Ливенкова. В рамках деловой программы также пройдет дискуссия «Чтение vs. кино: что остается за кадром?», которую проведут представители сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес». На мероприятии обсудят различия восприятия книги и ее экранизации: какие элементы книг часто пропускают в экранизациях, что выигрывает или теряется при адаптации и так ли важны зрителям верность оригиналу и «ожившие» сцены из любимых романов.

Конкурсная программа фестиваля, которая будет объявлена позднее, состоит из двух блоков. В первый войдут проекты экранизаций российских книг в кино и сериалах, находящиеся в работе, а во втором блоке будут представлены проекты экранизаций с готовым девелопментом.
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