Микита Воронов, Елена Лядова и Евгений Цыганов снимаются в драмеди «Мамин сын»

В центре сюжета — талантливый студент, душа компании, красавчик-спортсмен. Теме двадцать, и у него все отлично. Дома тоже идиллия, ведь Вика для Темы — не просто мама, а лучший друг, опора и идеал женщины. Внезапно тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит Темин идеальный мир, но и открывает глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой. Теперь, чтобы понять, как жить дальше, и Вике, и Теме придется осознать простую мысль: им обоим нужно повзрослеть.
«В мировом кинематографе, и российском в частности, сегодня нередко поднимается тема сепарации от родителей, однако проект "Мамин сын" в этом плане уникален — его авторы смотрят глубже и говорят о сепарации от любящей и поддерживающей семьи, о настоящем взрослении и о том, как эти этапы в жизни главного героя оказываются связаны с серьезным испытанием. "Мамин сын" — наша первая, большая и важная работа со "Cтудией Видеопрокат"», — подчеркивает креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец.
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