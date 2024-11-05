В новом проекте про Штирлица хотят снять цифровой аватар Вячеслава Тихонова. Образ актера планируют воссоздать с помощью искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на сессии «Будущее технологий» международного симпозиума «Создавая будущее».
фото: кадр из телефильма «Семнадцать мгновений весны»
По словам Эрнста, никто лучше Вячеслава Тихонова не справится с ролью легендарного разведчика. «Мы купили у сестер Семеновых практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, и в течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс», — добавил он.
Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова был и остается, пожалуй, самым ярким и любимым публикой телесериалом о разведчиках и знаковым проектом для Вячеслава Тихонова. В основу сюжета лег подлинный факт сепаратных переговоров англичан и американцев с руководством Третьего рейха. Премьера фильма состоялась в августе 1973 года, однако, несмотря на разгар сезона отпусков, был столь горячо принят зрителем, что повторный показ состоялся уже через три месяца. Во время эфира улицы пустели, а люди в транспорте, на работе и за обеденным столом обсуждали перипетии захватывающей истории советского разведчика.
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