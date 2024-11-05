Чингиз Гараев и Ела Санько сыграли в фильме Виктории Мокеровой «Как поживаешь?»

В Московской школе нового кино (МШНК) состоялся премьерный показ художественного фильма «Как поживаешь?». Режиссером и автором сценария выступила Виктория Мокерова, для которой картина стала полнометражным дебютом, уточняет пресс-служба ленты.
фото: пресс-служба фильма
«Этот проект важен для меня прежде всего тем, что он рассказывает о довольно сложных, на мой взгляд, человеческих чувствах и эмоциях. Об их хрупкости и одновременно силе между героями разных поколений», — рассказывает Виктория Мокерова.
Фильм производства кинокомпании «Переворот» затрагивает темы старости, юности, любви и смерти через переплетение двух историй о сложных чувствах. По сюжету безмерная любовь матери губит сына, в то время как чувство больного старика к юной девушке открывает ей новую жизнь.
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