Звезда сериала «Дорога в тысячу ли» Содзи Араи исполнит главную роль в триллере Степана Бурнашева «Пентхаус»

Компанию Содзи Араи, который также выступит как исполнительный продюсер фильма, составит якутская актриса Ирина Михайлова, сыгравшая в предыдущей ленте Степана Бурнашева «Наша зима» — драматической истории семейных отношений мужчины и женщины. Драма была снята в Якутске, одном из самых холодных городов мира.
Съемки «Пентхауса» сейчас идут в Малайзии. По сюжету молодая пара Саина (Ирина Михайлова) и Дэвид (Содзи Араи), переехавшие в Куала-Лумпур из США, поселились в роскошном пентхаусе, надеясь начать новую жизнь. Однако их мечты быстро превращаются в кошмар. Саина начинает слышать странные звуки и видеть призрака, ее связь с реальностью все больше и больше теряется. Дэвид убежден, что это лишь игра ее измученного разума и проявление послеродовой депрессии и списывает все на стресс и усталость. Но когда Саина начинает подозревать, что ее муж может быть замешан в этих «потусторонних» событиях, граница между правдой и иллюзией окончательно исчезает. Действительно ли в их доме живет призрак или же Дэвид скрывает нечто гораздо более страшное?
«Этот проект зародился на Пусанском кинофестивале в прошлом году, в рамках которого также проходил кинорынок, где мы познакомились с Syarizan Md Isa и решили, что можем вместе снять кино. Затем мы с моей женой полетели в Малайзию на встречу с ним. И остановились в апартаментах, где моя супруга по ночам слышала какие-то непонятные мужские и женские голоса. Будто кто-то ходил по кухне и в гостиной. Неожиданно мы решили, что из этого может получиться интересный сценарий. Но с нестандартным подходом — это история про людей, в которых мы влюбляемся и которые могут очень сильно меняться в отношениях. И вообще исследование детских травм, которые есть у всех, и как они могут повлиять на жизни людей, особенно состоящих в отношениях. Многие сталкиваются с послеродовой депрессией, которая, на первый взгляд, кажется очень простой проблемой, но на самом деле она очень глубокая. Все это мы исследуем в нашем фильме, который абсолютно вымышленный, но в то же время объединяет множество культур, языков, традиций», — отмечает Степан Бурнашев.
Производством фильма занимаются компании Aquila Emas Sdn Bhd (Малайзия) и «Сайдам Барыл» (Кыргызстан). Ассоциированным продюсером «Пентхауса», помимо Степана Бурнашева, значится Syarizan Md Isa. Промо-продюсером ленты выступает Людмила Филоненко. Картина должна выйти в международный прокат в 2025 году.
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