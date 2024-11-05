Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда сериала «Дорога в тысячу ли» Содзи Араи исполнит главную роль в триллере Степана Бурнашева «Пентхаус»

5 ноября
2024 год

Новости кино >>
5 ноября 2024
Звезда сериалов «Полиция Токио» и «Дорога в тысячу ли» Содзи Араи сыграет главную роль в остросюжетном триллере «Пентхаус» (Penthouse). Режиссером выступает Степан Бурнашев, автор одного из самых кассовых якутских фильмов «Айта», сообщает Deadline.

Звезда сериала «Дорога в тысячу ли» Содзи Араи исполнит главную роль в триллере Степана Бурнашева «Пентхаус»
фото: imdb.com

Компанию Содзи Араи, который также выступит как исполнительный продюсер фильма, составит якутская актриса Ирина Михайлова, сыгравшая в предыдущей ленте Степана Бурнашева «Наша зима» — драматической истории семейных отношений мужчины и женщины. Драма была снята в Якутске, одном из самых холодных городов мира.

Съемки «Пентхауса» сейчас идут в Малайзии. По сюжету молодая пара Саина (Ирина Михайлова) и Дэвид (Содзи Араи), переехавшие в Куала-Лумпур из США, поселились в роскошном пентхаусе, надеясь начать новую жизнь. Однако их мечты быстро превращаются в кошмар. Саина начинает слышать странные звуки и видеть призрака, ее связь с реальностью все больше и больше теряется. Дэвид убежден, что это лишь игра ее измученного разума и проявление послеродовой депрессии и списывает все на стресс и усталость. Но когда Саина начинает подозревать, что ее муж может быть замешан в этих «потусторонних» событиях, граница между правдой и иллюзией окончательно исчезает. Действительно ли в их доме живет призрак или же Дэвид скрывает нечто гораздо более страшное?

«Этот проект зародился на Пусанском кинофестивале в прошлом году, в рамках которого также проходил кинорынок, где мы познакомились с Syarizan Md Isa и решили, что можем вместе снять кино. Затем мы с моей женой полетели в Малайзию на встречу с ним. И остановились в апартаментах, где моя супруга по ночам слышала какие-то непонятные мужские и женские голоса. Будто кто-то ходил по кухне и в гостиной. Неожиданно мы решили, что из этого может получиться интересный сценарий. Но с нестандартным подходом — это история про людей, в которых мы влюбляемся и которые могут очень сильно меняться в отношениях. И вообще исследование детских травм, которые есть у всех, и как они могут повлиять на жизни людей, особенно состоящих в отношениях. Многие сталкиваются с послеродовой депрессией, которая, на первый взгляд, кажется очень простой проблемой, но на самом деле она очень глубокая. Все это мы исследуем в нашем фильме, который абсолютно вымышленный, но в то же время объединяет множество культур, языков, традиций», — отмечает Степан Бурнашев.

Производством фильма занимаются компании Aquila Emas Sdn Bhd (Малайзия) и «Сайдам Барыл» (Кыргызстан). Ассоциированным продюсером «Пентхауса», помимо Степана Бурнашева, значится Syarizan Md Isa. Промо-продюсером ленты выступает Людмила Филоненко. Картина должна выйти в международный прокат в 2025 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Грустно и абсурдно»: Степан Бурнашев об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта»
«Айта» Степана Бурнашёва стала самым кассовым фильмом Якутии
«Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино
Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести
Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»
«Наша зима»: Сине-желтый морок брака или морозостойкая любовь?
Ирина Михайлова: «В Якутии все хотят снимать или сниматься в кино»
персоны
Степан БурнашевИрина Михайлова (III)
фильмы
АйтаНаша зимаПачинкоПолиция Токио

анонс

Скорбим

Лейла Киракосян
5 ноября ушла из жизни актриса Лейла Киракосян.
Заал Самадашвили
1 ноября ушёл из жизни писатель Заал Самадашвили.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Виктория Богатырёва
Иван Васильев
Гульнара Дусматова
Ирина Нарбекова
Лана Паули
Павел Прилучный
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Исела Вега
Вивьен Ли
Тим Блэйк Нельсон
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Супер Папочка
комедия, семейное кино
Бельгия, Франция, 2024
Хищные земли
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram