Кирилл Дыцевич обманет Дарью Белодед в мелодраме «Связанное счастье»

«Для Веры семья всегда была на первом месте. Забота о близких, поддержка и любовь к родным — это то, что для нее значило больше всего. Ее история — это пример того, как важен выбор и как он формирует нашу жизнь. Иногда самые трудные решения могут привести к неожиданным и прекрасным последствиям», — считает Дарья Белодед.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету мини-сериала Вера живет с матерью и преподает вязание в местном Доме культуры, мечтая увлечь как можно больше молодежи. Поддержкой и опорой во всем для нее является сосед Михаил, который, как она уверена, встречается с ее лучшей подругой. На встречу одноклассников приезжает Лео (Дыцевич), в прошлом у них с Верой была большая любовь, но их пути разошлись. Встретившись, они поняли, что их чувства вспыхнули вновь. Лео, пребывая в восторге от Вериных вязаных изделий, забирает их в столицу, чтобы показать своим дизайнерам. Вера счастлива, что вот-вот ее труды будут оценены. Но вскоре выясняется, что любимый ее обманывал – он украл модели, выдав их за работу своей невесты. Чтобы восстановить справедливость, героиня отправляется в Москву с Михаилом, который, как выяснилось, давно в нее влюблен.
«Михаил – очень надежный мужчина, который знает, чего хочет. Он настолько влюблен в Веру, что ради этой любви сквозь года пронес в сердце огонь, который помог ему добиться ее, несмотря ни на что», — рассказал о своем персонаже Степан Бекетов.
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