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В Дубае снимают новый фильм про «Мажора»

6 ноября
2024 год

Новости кино >>
6 ноября 2024
На территории Дубая проходят съемки фильма «Мажор в Дубае» производства Плюс Студии. Согласно пресс-службе Кинопоиска, это первый крупный международный проект продюсерского центра Яндекса в регионе MENA.

В Дубае снимают новый фильм про «Мажора»
фото: пресс-служба Кинопоиска

По словам руководителя Плюс Студии Михаила Китаева, «продолжение популярной франшизы Плюс Студия делает совместно с Кинопоиском. Мы с создателями картины решили расширить географию съемок и приключений наших героев. На этот раз они переместятся в регион Ближнего Востока, а именно в Дубай. Это один из первых крупных российских проектов и один из первых больших международных проектов нашей студии, который создается в этом регионе. Проводить съемки здесь нам помогает Dubai Film and TV Commission. Комиссия является своеобразным "мостом" между кинематографистами, продюсерами и государством, и мы очень благодарны за содействие. Нашего зрителя ждет невероятное кинематографическое приключение — яркий изобретательный экшен, съемки на уровне международных блокбастеров, калейдоскоп разных локаций, крутые трюки, сложные постановочные сцены и, конечно, захватывающая история. Это будет настоящий визуальный аттракцион, снятый в классном месте».

Павел Прилучный вновь вернулся к роли Игоря Соколовского. Режиссерское кресло занял Егор Чичканов. Съемки проходят и в пустыне, и в других локациях, среди которых и крыши небоскребов, и старые городские кварталы, где снимаются экшен-сцены. Производством фильма занимаются Плюс Студия и «Бар Продакшн» в сотрудничестве с Dubai Film and TV Commission. В России картина выйдет в прокат в 2025 году и затем на Кинопоиске.

Читать рецензию «Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

«"Мажор в Дубае" — проект, задающий совершенно новый уровень подхода к производству для отечественной киноиндустрии. Нам удалось установить партнерские отношения с Dubai Film and TV Commission, которые позволили организовать и провести съемки фильма на территории Дубая. Около года потребовалось команде проекта, чтобы установить деловые связи с иностранными партнерами, утвердить с ними сцены, которые по сценарию планировалось снять в Дубае, согласовать проведение съемок в разных локациях города и его окрестностях. "Мажор в Дубае" положил начало долгого и продуктивного сотрудничества между Россией и Эмиратами, в которое мы верим и уже строим творческие планы по его развитию», — говорят продюсеры студии «Бар Продакшн» Кирилл Балмин и Георгий Розинов.

В третьем полнометражном продолжении популярного сериала Игорь живет с дочкой Соней (Виталия Корниенко) в Сочи. Он всем доволен, но эта идиллия длится недолго. Один из его друзей отправляется в Дубай, планируя быстро разбогатеть. План проваливается, а самого приятеля теперь нужно спасать. Так Соколовский поневоле втягивается в международную аферу.

В Дубае снимают новый фильм про «Мажора»
фото: пресс-служба Кинопоиска

«Мы очень рады сотрудничеству с таким крупным российским кинопроектом. Наше участие и взаимодействие с инфраструктурой Дубая усиливают возможности эффективного сопровождения крупных международных съёмок. Мы гордимся принимать "Мажора в Дубае" в буквальном смысле в Дубае и рассматриваем это как начало долгосрочного сотрудничества с российским рынком», — прокомментировали представители Комиссии по кино и телевидению Дубая (DFTC).
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№ 2
Macramon   6.11.2024 - 15:34
Сериал хороший однако Дубае превращается в нашу всероссийскую здравницу вместо крыма ! читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   6.11.2024 - 13:50
Господи, сколько уже этих "Мажоров" снято... Не пора ли остановиться и придумать что-то новое. Сериал был действительно интересный, а вот фильмы уже не в ту степь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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В Дубае снимают новый фильм про «Мажора» фотографии
В Дубае снимают новый фильм про «Мажора» фотографии
В Дубае снимают новый фильм про «Мажора» фотографии
В Дубае снимают новый фильм про «Мажора» фотографии
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