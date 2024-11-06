В Дубае снимают новый фильм про «Мажора»

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В новом проекте про Штирлица хотят снять цифровой аватар Вячеслава Тихонова

«Мосгаз. Дело №10. Метроном»: Как на работе сгорел не только майор Черкасов

Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?