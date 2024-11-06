В Дубае снимают новый фильм про «Мажора»

На территории Дубая проходят съемки фильма «Мажор в Дубае» производства Плюс Студии. Согласно пресс-службе Кинопоиска, это первый крупный международный проект продюсерского центра Яндекса в регионе MENA.
фото: пресс-служба Кинопоиска
По словам руководителя Плюс Студии Михаила Китаева, «продолжение популярной франшизы Плюс Студия делает совместно с Кинопоиском. Мы с создателями картины решили расширить географию съемок и приключений наших героев. На этот раз они переместятся в регион Ближнего Востока, а именно в Дубай. Это один из первых крупных российских проектов и один из первых больших международных проектов нашей студии, который создается в этом регионе. Проводить съемки здесь нам помогает Dubai Film and TV Commission. Комиссия является своеобразным "мостом" между кинематографистами, продюсерами и государством, и мы очень благодарны за содействие. Нашего зрителя ждет невероятное кинематографическое приключение — яркий изобретательный экшен, съемки на уровне международных блокбастеров, калейдоскоп разных локаций, крутые трюки, сложные постановочные сцены и, конечно, захватывающая история. Это будет настоящий визуальный аттракцион, снятый в классном месте».
Павел Прилучный вновь вернулся к роли Игоря Соколовского. Режиссерское кресло занял Егор Чичканов. Съемки проходят и в пустыне, и в других локациях, среди которых и крыши небоскребов, и старые городские кварталы, где снимаются экшен-сцены. Производством фильма занимаются Плюс Студия и «Бар Продакшн» в сотрудничестве с Dubai Film and TV Commission. В России картина выйдет в прокат в 2025 году и затем на Кинопоиске.
«"Мажор в Дубае" — проект, задающий совершенно новый уровень подхода к производству для отечественной киноиндустрии. Нам удалось установить партнерские отношения с Dubai Film and TV Commission, которые позволили организовать и провести съемки фильма на территории Дубая. Около года потребовалось команде проекта, чтобы установить деловые связи с иностранными партнерами, утвердить с ними сцены, которые по сценарию планировалось снять в Дубае, согласовать проведение съемок в разных локациях города и его окрестностях. "Мажор в Дубае" положил начало долгого и продуктивного сотрудничества между Россией и Эмиратами, в которое мы верим и уже строим творческие планы по его развитию», — говорят продюсеры студии «Бар Продакшн» Кирилл Балмин и Георгий Розинов.
В третьем полнометражном продолжении популярного сериала Игорь живет с дочкой Соней (Виталия Корниенко) в Сочи. Он всем доволен, но эта идиллия длится недолго. Один из его друзей отправляется в Дубай, планируя быстро разбогатеть. План проваливается, а самого приятеля теперь нужно спасать. Так Соколовский поневоле втягивается в международную аферу.
фото: пресс-служба Кинопоиска
«Мы очень рады сотрудничеству с таким крупным российским кинопроектом. Наше участие и взаимодействие с инфраструктурой Дубая усиливают возможности эффективного сопровождения крупных международных съёмок. Мы гордимся принимать "Мажора в Дубае" в буквальном смысле в Дубае и рассматриваем это как начало долгосрочного сотрудничества с российским рынком», — прокомментировали представители Комиссии по кино и телевидению Дубая (DFTC).
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