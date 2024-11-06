Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане»

6 ноября
2024 год

Новости кино >>
6 ноября 2024
Подошел к концу второй съемочный блок фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Продолжение съемок запланировано на лето 2025 года. Картину выпустит в прокат 19 февраля 2026 года «Атмосфера Кино», уточняет пресс-служба дистрибьютора.

Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане»
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

«"Сказка о Царе Салтане" — это не просто волшебное приключение, а многослойная глубокая история. Это наша "Одиссея" Гомера. Это история про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что какие чудеса не преподнесла бы вам жизнь — на первом месте должна оставаться семья. Для меня, как для папы, важнее всего история Гвидона, и его желания вновь встретиться с отцом. Я думаю, что наш фильм о любви, разлуке и счастливом воссоединение попадёт в сердце каждого взрослого и ребенка», — поделился режиссер Сарик Андреасян.

Съемки стартовали в Геленджике, а затем команда перебралась в подмосковный Долгопрудный, где построила сказочный дворец. Для фильма с большим объемом компьютерной графики были возведены декорации на площади 6000 кв. метров и сшито более 500 уникальных костюмов. «Наша задача рассказать историю современно. Не перенести ее в сегодняшний день – упаси бог – а рассказать современным киноязыком. Ярко, образно, но при этом сохранив Пушкинский дух, его сказочность и юмор. При всех сложностях эта задача вполне решаема. Так что уже скоро вас ждет новое кинопрочтение известной с детства сказки. Оно будет интересно как детям, так и взрослым. Свою изюминку мы нашли для каждого возраста», — рассказал сценарист Алексей Гравицкий.

Читать Как новенький: экранизации классики, переосмысляющие оригинал

Роль Царя Салтана досталась Павлу Прилучному, князем Гвидоном предстанет Алексей Онежен, Царицу-мать сыграет Елизавета Моряк, а роль Царевны-Лебедя получила Алиса Кот. «Это моя первая картина, где мне предстоит сыграть сказочного персонажа. Я очень рад этому событию, так как своей работой я смогу порадовать детей. Более того, я поступал в институт, читая "Сказку о царе Салтане", и поступил: знаю ее наизусть. Это довольно масштабный проект, в котором я вижу большие перспективы», — поделился Павел Прилучный.

По сюжету остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушка вышла замуж за царя и родила ему сына. Ее сестры и мачеха словно по мановению волшебной палочки вслед за Аннушкой оказались в царском дворце, но не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.

Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане»
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

По словам Елизаветы Моряк, «Пушкин — наше все, для меня это уже вторая экранизация Александра Сергеевича. "Сказка о царе Салтане" это не просто сказка, а драматическая история, которую нужно сделать тонко и красиво. Что же касается творческого амплуа, признаться, я впервые играю в сказке, как в жанре, и это очень волнительно».

Компанию вышеназванным актерам составят Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров и Алиса Стасюк. «Александр Сергеевич Пушкин уже много лет назад написал за нас все возможные сценарии и сюжеты. "Сказка о царе Салтане" — далеко не детская история, и чем старше ты становишься, тем больше в ней видишь. В ней раскрывается очень много важных для современного зрителя тем: верь своей семье, не слушай все, что говорят вокруг, научись чувствовать людей и понимать, кто действительно желает тебе добра, а кто хочет с твоей помощью извлечь собственную выгоду. Все возвращается на круги своя, и через яркие красивые сказки мы можем донести правильные мысли до зрителя любого возраста», — сказал Антон Богданов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»
персоны
Сарик АндреасянАнтон БогдановВалерия БогдановаАлексей ГравицкийОлег Комаров (II)Алиса КотФёдор ЛавровЕлизавета МорякАлексей ОнеженПавел ПрилучныйАлиса СтасюкВладимир СычёвОльга Тумайкина
фильмы
Сказка о царе Салтане

фотографии >>
Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане» фотографии
Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане» фотографии
Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане» фотографии
Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лейла Киракосян
5 ноября ушла из жизни актриса Лейла Киракосян.
Заал Самадашвили
1 ноября ушёл из жизни писатель Заал Самадашвили.

День рождения >>

Дмитрий Бозин
Зоя Буряк
Анатолий Васильев (II)
Агния Елекоева
Михаил Жонин
Виктория Корлякова
Александр Носик
Юрий Смирнов
Александр Шворин
Мишель Буке
Брэд Дэвис
Тэнди Ньютон
Леонард Петрашак
Келли Разерфорд
Эмма Стоун
Салли Филд
все родившиеся 6 ноября >>

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Супер Папочка
комедия, семейное кино
Бельгия, Франция, 2024
Хищные земли
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2024
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram