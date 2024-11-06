Сарик Андреасян расскажет «Сказку о царе Салтане»

Подошел к концу второй съемочный блок фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Продолжение съемок запланировано на лето 2025 года. Картину выпустит в прокат 19 февраля 2026 года «Атмосфера Кино», уточняет пресс-служба дистрибьютора.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
«"Сказка о Царе Салтане" — это не просто волшебное приключение, а многослойная глубокая история. Это наша "Одиссея" Гомера. Это история про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что какие чудеса не преподнесла бы вам жизнь — на первом месте должна оставаться семья. Для меня, как для папы, важнее всего история Гвидона, и его желания вновь встретиться с отцом. Я думаю, что наш фильм о любви, разлуке и счастливом воссоединение попадёт в сердце каждого взрослого и ребенка», — поделился режиссер Сарик Андреасян.
Съемки стартовали в Геленджике, а затем команда перебралась в подмосковный Долгопрудный, где построила сказочный дворец. Для фильма с большим объемом компьютерной графики были возведены декорации на площади 6000 кв. метров и сшито более 500 уникальных костюмов. «Наша задача рассказать историю современно. Не перенести ее в сегодняшний день – упаси бог – а рассказать современным киноязыком. Ярко, образно, но при этом сохранив Пушкинский дух, его сказочность и юмор. При всех сложностях эта задача вполне решаема. Так что уже скоро вас ждет новое кинопрочтение известной с детства сказки. Оно будет интересно как детям, так и взрослым. Свою изюминку мы нашли для каждого возраста», — рассказал сценарист Алексей Гравицкий.
Роль Царя Салтана досталась Павлу Прилучному, князем Гвидоном предстанет Алексей Онежен, Царицу-мать сыграет Елизавета Моряк, а роль Царевны-Лебедя получила Алиса Кот. «Это моя первая картина, где мне предстоит сыграть сказочного персонажа. Я очень рад этому событию, так как своей работой я смогу порадовать детей. Более того, я поступал в институт, читая "Сказку о царе Салтане", и поступил: знаю ее наизусть. Это довольно масштабный проект, в котором я вижу большие перспективы», — поделился Павел Прилучный.
По сюжету остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушка вышла замуж за царя и родила ему сына. Ее сестры и мачеха словно по мановению волшебной палочки вслед за Аннушкой оказались в царском дворце, но не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
По словам Елизаветы Моряк, «Пушкин — наше все, для меня это уже вторая экранизация Александра Сергеевича. "Сказка о царе Салтане" это не просто сказка, а драматическая история, которую нужно сделать тонко и красиво. Что же касается творческого амплуа, признаться, я впервые играю в сказке, как в жанре, и это очень волнительно».
Компанию вышеназванным актерам составят Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров,Валерия Богданова, Олег Комаров и Алиса Стасюк. «Александр Сергеевич Пушкин уже много лет назад написал за нас все возможные сценарии и сюжеты. "Сказка о царе Салтане" — далеко не детская история, и чем старше ты становишься, тем больше в ней видишь. В ней раскрывается очень много важных для современного зрителя тем: верь своей семье, не слушай все, что говорят вокруг, научись чувствовать людей и понимать, кто действительно желает тебе добра, а кто хочет с твоей помощью извлечь собственную выгоду. Все возвращается на круги своя, и через яркие красивые сказки мы можем донести правильные мысли до зрителя любого возраста», — сказал Антон Богданов.
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