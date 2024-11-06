Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот»

В отрывке следователь МУРа Захар Мятов (Новин) проводит операцию по поимке одного из членов диверсионной группы Павла Турсунова (Янковский), причастной к серии громких преступлений.
Сериал расскажет о противостоянии двух героев, которое происходит в сложных обстоятельствах немецкого-фашистского наступления на Москву. Они оказываются по разные стороны баррикад, и у каждого из них свое представление о правде и свои цели. В 1941 году несправедливо приговоренного к расстрелу следователя Захара Мятова возвращают в МУР для организации борьбы с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков к Москве. Ему поручают возглавить оперативную группу, чтобы расследовать цепь загадочных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом преступлений. В ходе следствия выясняется, что все преступления совершены группой фашистских диверсантов под руководством Павла Турсунова, мечтающего отомстить лично Сталину за смерть родителей. Захару придется вступить в смертельную схватку с Турсуновым, чтобы предотвратить грандиозную диверсию, способную переломить ход войны. Наградой для него станет не только честно выполненный долг перед Родиной, но и шанс увидеть жену на свободе.
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