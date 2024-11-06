Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот»

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Елизавета Пащенко и Ева Авеева нашли «Мужа на двоих»

В новом проекте про Штирлица хотят снять цифровой аватар Вячеслава Тихонова

Интервью

Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь»

Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога