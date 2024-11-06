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Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот»

6 ноября
2024 год

Новости кино >>
6 ноября 2024
Опубликована новая тизер-сцена из детективной военной драмы Иви «Враг у ворот» с Филиппом Янковским и Александром Новиным в главных ролях.

«Враг у ворот». Тизер-сцена №2


В отрывке следователь МУРа Захар Мятов (Новин) проводит операцию по поимке одного из членов диверсионной группы Павла Турсунова (Янковский), причастной к серии громких преступлений.

Сериал расскажет о противостоянии двух героев, которое происходит в сложных обстоятельствах немецкого-фашистского наступления на Москву. Они оказываются по разные стороны баррикад, и у каждого из них свое представление о правде и свои цели. В 1941 году несправедливо приговоренного к расстрелу следователя Захара Мятова возвращают в МУР для организации борьбы с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков к Москве. Ему поручают возглавить оперативную группу, чтобы расследовать цепь загадочных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом преступлений. В ходе следствия выясняется, что все преступления совершены группой фашистских диверсантов под руководством Павла Турсунова, мечтающего отомстить лично Сталину за смерть родителей. Захару придется вступить в смертельную схватку с Турсуновым, чтобы предотвратить грандиозную диверсию, способную переломить ход войны. Наградой для него станет не только честно выполненный долг перед Родиной, но и шанс увидеть жену на свободе.

Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Компанию вышеназванным актерам составили Кристина Ра, Сергей Варчук, Заза Чантурия, Валентин Анциферов, Ольга Ефремова, Дмитрий Журавлев, Мария Смольникова, Александр Лырчиков и Арсений Тополага. Режиссером выступил Никита Грамматиков, оператором — Максим Осадчий, а художественным руководителем — Евгений Миронов. Производством занималась «Студия Третий Рим» при участии Первого канала и поддержке Института развития интернета и Правительства Москвы.
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Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот» фотографии
Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот» фотографии
Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот» фотографии
Команда Александра Новина задержала преступника в тизер-сцене из «Врага у ворот» фотографии
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