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Юлия Мельникова вернулась к роли терапевта в продолжении «Восьмого участка»

6 ноября
2024 год

Новости кино >>
6 ноября 2024
В Москве закончились съемки мелодрамы Виктора Конисевича «Восьмой участок. Продолжение» с Юлией Мельниковой, Дмитрием Пчелой, Александром Константиновым, Прохором Дубравиным, Верой Сотниковой, Владимиром Стержаковым и Полиной Кузьминской в главных ролях. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«У героев нашего фильма нет прототипов. Все они воплотились из фантазий авторов. И, мне кажется, вышло достойно. История расслоится надвое – на личную жизнь героини и ее профессиональную деятельность. Это драма о судьбе Инны Лосевой, о ее любви и о любви к ней. В продолжении появятся новые интересные герои в исполнении классных актеров. В основном это мужчины, которые испытывают к героине гамму чувств. Но она любит лишь одного. За развитием сюжета очень интересно наблюдать. Авторы постарались и прописали нестандартные, достаточно тонкие диалоги. И все актеры играют хорошо. К концу съемочного процесса в павильоне я даже поймал себя на мысли, что ощущаю себя в реальной поликлинике», — говорит режиссер Виктор Конисевич.

Юлия Мельникова вернулась к роли терапевта в продолжении «Восьмого участка»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В новых сериях Инна Лосева (Мельникова), в прошлом нейрохирург, а теперь терапевт поликлиники, счастлива в отношениях с Аркадием Агеевым (Пчела). Но тот все еще вынужден конкурировать за ее внимание с пациентами, первой любовью Инны и главврачом поликлиники Александром Буйковым (Дубравин) и новым медицинским чиновником Ильёй Васильевым (Константинов). Их свадьба откладывается сначала до конца медицинской проверки, потом до объединения поликлиник и окончательно отменяется после трагического случая. Но причина разрыва кроется глубже. Аркадий сомневается, что Инна действительно хочет иметь с ним семью и ребенка, и начинает новые отношения. А она узнает, что беременна.

«Моя героиня – справедливая и очень бесстрашная женщина. Она готова жертвовать собой, своими чувствами и даже семьей ради помощи людям. Инна все время кого-то спасает, забывая о себе. В новых сериях тучи над головой доктора Лосевой сгустятся – появится еще один мужчина, жаждущий ее внимания. Сложности будут и в их взаимоотношениях с Аркадием, героем Дмитрия Пчелы. Если честно, для меня самой большой неожиданностью было то, как все решится. Но, на самом деле, все очень жизненно: когда люди на сто процентов отдаются своей работе, на личном фронте у них не складывается. А моя героиня как раз выбирает профессию», — рассказала Юлия Мельникова.
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Восьмой участокВосьмой участок. Продолжение

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Юлия Мельникова вернулась к роли терапевта в продолжении «Восьмого участка» фотографии
Юлия Мельникова вернулась к роли терапевта в продолжении «Восьмого участка» фотографии
Юлия Мельникова вернулась к роли терапевта в продолжении «Восьмого участка» фотографии
Юлия Мельникова вернулась к роли терапевта в продолжении «Восьмого участка» фотографии
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