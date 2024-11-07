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Сожри или умри: новый трейлер финального сезона «Выдающихся зверей»

7 ноября
2024 год

Новости кино >>
7 ноября 2024
5 декабря на Netflix стартует последний сезон «Выдающихся зверей» от студии OrangeСтрана самоцветов», «Триган: Ураган»). В преддверии выхода первого кура она показала новый трейлер, в котором звучит эндинг Feel Like This в исполнении YU-KAМеталлическая Руж», «Маленькая сэмпай с моей работы»).


Действие сёнэна разворачивается в мире, населенном антропоморфными животными — травоядными и хищниками. Виды научились сосуществовать, но между ними растет напряжение после трагической гибели альпаки Тэма из Академии Черритон. Большой и страшный серый волк Легоши учится в той же школе и состоит в театральном кружке. Он обладает добрым сердцем и постоянно борется с инстинктами, что не мешает окружающим относиться к нему с подозрением. Однажды добродушный псовый знакомится c белой карликовой крольчихой Хару и понимает, что она ему очень нравится. Юноша пытается подавить растущие чувства и разобраться, что же им движет: любовь или подсознательное желание съесть девушку. В третьем сезоне Легоши покидает образовательное учреждение и начинает новую жизнь, а новый бистар затевает расследование, чтобы выяснить причины растущего числа убийств.

Читать Как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах под видом фантастических
Мир зверей, придуманный мангакой Пару Итагаки, пополнится новыми хвостатыми, когтистыми и чешуйчатыми персонажами:

Комодский варан Гоша — Сигэру Тиба (Дзёго из «Магической битвы»).
Выдающийся конь Яхья — Синъитиро Мики (Сюити Сайто из «Спирали»).
Загадочный гибрид Мелон — Кодзи Окино (Талим из сериала «Шаман Кинг: Цветы»).
Тюлень Сагван — Тэссё Гэнда (Исао Синомия из «Кайдзю №8»).
Меринос Себун — Фумико Орикаса (Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия»).

Сожри или умри: новый трейлер финального сезона «Выдающихся зверей»

Этим летом Итагаки-сан завершила мангу «Санда» — мистическую историю о потомке Санта-Клауса, которую взялась экранизировать студия Science SARUДандадан», «Твой цвет», «Сад воспоминаний»). Художница тем временем представила новый проект — откровенную хоррор-комедию Ushimitsugao — о призраке, наблюдающем за любовными утехами 30-летней замужней женщины (первую главу можно полистать на платформе Champion Cross). По словам мангаки, её продуктивности способствует недавнее замужество и вкусняшки, приготовленные супругом.

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обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   7.11.2024 - 10:48
Да я и старого сезона "Выдающихся зверей" не видела, если честно, то и смотреть не хочется. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сожри или умри: новый трейлер финального сезона «Выдающихся зверей» фотографии
Сожри или умри: новый трейлер финального сезона «Выдающихся зверей» фотографии
Сожри или умри: новый трейлер финального сезона «Выдающихся зверей» фотографии
Сожри или умри: новый трейлер финального сезона «Выдающихся зверей» фотографии
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