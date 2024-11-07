Сожри или умри: новый трейлер финального сезона «Выдающихся зверей»

5 декабря на Netflix
стартует последний сезон «Выдающихся зверей
» от студии Orange
(«Страна самоцветов
», «Триган: Ураган
»). В преддверии выхода первого кура она показала новый трейлер, в котором звучит эндинг Feel Like This
в исполнении YU-KA
(«Металлическая Руж
», «Маленькая сэмпай с моей работы
»).
Действие сёнэна
разворачивается в мире, населенном антропоморфными животными — травоядными и хищниками. Виды научились сосуществовать, но между ними растет напряжение после трагической гибели альпаки Тэма из Академии Черритон. Большой и страшный серый волк Легоши
учится в той же школе и состоит в театральном кружке. Он обладает добрым сердцем и постоянно борется с инстинктами, что не мешает окружающим относиться к нему с подозрением. Однажды добродушный псовый знакомится c белой карликовой крольчихой Хару
и понимает, что она ему очень нравится. Юноша пытается подавить растущие чувства и разобраться, что же им движет: любовь или подсознательное желание съесть девушку. В третьем сезоне Легоши покидает образовательное учреждение и начинает новую жизнь, а новый бистар затевает расследование, чтобы выяснить причины растущего числа убийств.
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Как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах под видом фантастических
Мир зверей, придуманный мангакой Пару Итагаки
, пополнится новыми хвостатыми, когтистыми и чешуйчатыми персонажами:
Комодский варан Гоша — Сигэру Тиба
(Дзёго
из «Магической битвы
»).
Выдающийся конь Яхья — Синъитиро Мики
(Сюити Сайто
из «Спирали
»).
Загадочный гибрид Мелон — Кодзи Окино
(Талим
из сериала «Шаман Кинг: Цветы
»).
Тюлень Сагван — Тэссё Гэнда
(Исао Синомия
из «Кайдзю №8
»).
Меринос Себун — Фумико Орикаса
(Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия
»).
Этим летом Итагаки-сан завершила мангу «Санда
» — мистическую историю о потомке Санта-Клауса, которую взялась экранизировать
студия Science SARU
(«Дандадан
», «Твой цвет
», «Сад воспоминаний
»). Художница тем временем представила
новый проект — откровенную хоррор-комедию Ushimitsugao
— о призраке, наблюдающем за любовными утехами 30-летней замужней женщины (первую главу можно полистать на платформе Champion Cross
). По словам мангаки
, её продуктивности способствует недавнее замужество и вкусняшки
, приготовленные супругом.
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