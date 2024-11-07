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Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед»

7 ноября
2024 год

Новости кино >>
7 ноября 2024
В сети появился тизер-трейлер продолжения народной комедии «Батя» — «Батя 2. Дед» режиссера Ильи Учителя. Фильм выйдет в широкий прокат 3 апреля 2025 года.



В сиквеле зрителей ждут не только воспоминания маленького Макса о поездке в деревню к Деду и его методах воспитания, но и история самого Деда, прошедшего Великую Отечественную войну, и его непростая жизнь. В роли Деда — Евгений Цыганов, который сыграл героя в разных возрастах, а роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев. Превращение Евгения Цыганова в старика занимало более 2,5 часов, при этом он впервые сыграл столь возрастную роль в кино.

Фильм «Батя» вышел в 2021 году, и о желании продолжить историю авторы говорили неоднократно, но на поиск нового поворота при сохранении уже заданного формата и написание сценария ушло несколько лет. В отличие от первой картины, «Батя 2. Дед» охватил сразу три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс приезжает к жене, чтобы забрать сына на осенние каникулы, но подросток сбежал из дома в деревню к отцу Макса — Бате. Обеспокоенные родители отправляются за ним, а по дороге Макс вспоминает, как родители во время их развода отвезли его в деревню к Бате Бати — Деду, про жизнь с ним, сельский быт, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан смешными скетчами из жизни. Отдельная линия посвящена судьбе самого Деда — его фронтовому прошлому, а также одной встрече, которая изменила всю его жизнь.

«Я думаю, что секрет фильма "Батя" в определенном симбиозе — очень нежные родственные связи обличены в довольно жесткую форму. И очень многие вещи узнаваемы каждому. В "Батя 2. Дед" этот вайб сохранен, но продолжение лично в меня попало еще больше, поскольку у меня самого были очень близкие отношения с дедушкой и бабушкой. Но наш фильм не только про взаимоотношения деда и внука, это история поиска своей большой любви внутри одной семьи, в разных поколениях», — говорит Илья Учитель.

Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед»
фото: пресс-служба проекта

В фильме также играют Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и другие. В основу картины легла реальная история деда Антона Зайцева, генерального продюсера и соавтора сценария обоих фильмов. Его дед Анатолий Васильевич Жуланов прошел всю войну, был тяжело ранен, но вернулся на передовую, дойдя до Берлина. Именно он стал прототипом героя Евгения Цыганова. За производство проекта отвечают Good Story Media, ТНТ и «Централ Партнершип».

«Лето в деревне у дедушки — это огромный кусок счастья, который уже взрослый человек проносит через всю свою жизнь. Если в "Бате" мы говорили о любви отца и сына, через архетипический конфликт, который случился в условиях 90-х. То здесь нет конфликта, есть история дружбы, история знакомства ребенка с чем-то очень важным: с уроками жизни, которую мы получаем от наших дедушек и бабушек через их простые рассказы о своей молодости. Так появляется эта важная связь поколений. Семейная традиция, которая держит нас на плаву в сложные моменты жизни. Об этом и фильм», — говорит Антон Зайцев.

Съемки фильма «Батя 2. Дед» прошли этим летом в Москве, Московской области, а также в маленьком селе Кын, расположенном в 250 км от Перми. Именно там, на местном железнодорожном вокзале, была снята самая массовая сцена фильма. Специально для нее было приглашено около 100 человек, и был задействован настоящий поезд времен Великой Отечественной войны.
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БатяБатя 2. ДедБатя. Полная версия

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Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед» фотографии
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