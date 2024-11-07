Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед»

В сети появился тизер-трейлер продолжения народной комедии «Батя» — «Батя 2. Дед» режиссера Ильи Учителя. Фильм выйдет в широкий прокат 3 апреля 2025 года.
В сиквеле зрителей ждут не только воспоминания маленького Макса о поездке в деревню к Деду и его методах воспитания, но и история самого Деда, прошедшего Великую Отечественную войну, и его непростая жизнь. В роли Деда — Евгений Цыганов, который сыграл героя в разных возрастах, а роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев. Превращение Евгения Цыганова в старика занимало более 2,5 часов, при этом он впервые сыграл столь возрастную роль в кино.
Фильм «Батя» вышел в 2021 году, и о желании продолжить историю авторы говорили неоднократно, но на поиск нового поворота при сохранении уже заданного формата и написание сценария ушло несколько лет. В отличие от первой картины, «Батя 2. Дед» охватил сразу три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс приезжает к жене, чтобы забрать сына на осенние каникулы, но подросток сбежал из дома в деревню к отцу Макса — Бате. Обеспокоенные родители отправляются за ним, а по дороге Макс вспоминает, как родители во время их развода отвезли его в деревню к Бате Бати — Деду, про жизнь с ним, сельский быт, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан смешными скетчами из жизни. Отдельная линия посвящена судьбе самого Деда — его фронтовому прошлому, а также одной встрече, которая изменила всю его жизнь.
«Я думаю, что секрет фильма "Батя" в определенном симбиозе — очень нежные родственные связи обличены в довольно жесткую форму. И очень многие вещи узнаваемы каждому. В "Батя 2. Дед" этот вайб сохранен, но продолжение лично в меня попало еще больше, поскольку у меня самого были очень близкие отношения с дедушкой и бабушкой. Но наш фильм не только про взаимоотношения деда и внука, это история поиска своей большой любви внутри одной семьи, в разных поколениях», — говорит Илья Учитель.
«Лето в деревне у дедушки — это огромный кусок счастья, который уже взрослый человек проносит через всю свою жизнь. Если в "Бате" мы говорили о любви отца и сына, через архетипический конфликт, который случился в условиях 90-х. То здесь нет конфликта, есть история дружбы, история знакомства ребенка с чем-то очень важным: с уроками жизни, которую мы получаем от наших дедушек и бабушек через их простые рассказы о своей молодости. Так появляется эта важная связь поколений. Семейная традиция, которая держит нас на плаву в сложные моменты жизни. Об этом и фильм», — говорит Антон Зайцев.
Съемки фильма «Батя 2. Дед» прошли этим летом в Москве, Московской области, а также в маленьком селе Кын, расположенном в 250 км от Перми. Именно там, на местном железнодорожном вокзале, была снята самая массовая сцена фильма. Специально для нее было приглашено около 100 человек, и был задействован настоящий поезд времен Великой Отечественной войны.
обсуждение >>