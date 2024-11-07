Филипп Янковский и Любовь Аксенова начнут расследовать дело об исчезновении самолета 5 декабря

Показ фантастического детектива «Прометей» стартует на Кинопоиске 5 декабря с первых четырех эпизодов. Следующие четыре серии станут доступны 2 января. Главные роли в проекте исполняют Любовь Аксенова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев и Александр Алябьев, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Восьмисерийный сериал на стыке жанров научной фантастики и детектива с элементами мистики расскажет о бывшем сотруднике спецслужб Шапошникове (Филипп Янковский), который расследует дело об исчезновении самолета в 1998 году. Прошлое находит отголоски в настоящем, когда своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса. К делу подключают журналистку Анну (Любовь Аксенова), привыкшую замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и инженер Никита (Александр Алябьев).
«Анна — простая и прямолинейная, лишенная психологических игр и интриг. Она целеустремленная, рациональная, добрая и отзывчивая. Анна открыто выражает свое мнение и ценности, не ведет двойную игру. Для нее важна ее работа, она верит в лучший мир», — рассказывает Любовь Аксенова. Что касается героя Филиппа Янковского, то его персонаж, по словам актера, сдержанный, немногословный, скупой на движения и информацию влиятельный человек со множеством тайн.
фото: пресс-служба Кинопоиска
За производство сериала отвечает кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с продюсерским центром «ГОРАД». Режиссером выступил Максим Свешников, которй также написал сценарий совместно с Вадимом Свешниковым. Премьера проекта состоялась на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Первая серия». Также две первые два эпизода «Прометея» вошли во внеконкурсную программу кинофестиваля «Пилот».
обсуждение >>