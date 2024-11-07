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Премьера сериала о 90-х «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным состоится 21 ноября

7 ноября
2024 год

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7 ноября 2024
Премьера драмы о 90-х «Дети перемен» состоится 21 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START. В сериале играют Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев и другие, сообщает пресс-служба Wink.

Премьера сериала о 90-х «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным состоится 21 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Действие «Детей перемен» разворачивается на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей и брат был готов убить брата. В центре сюжета трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

«Отправной точкой послужило именно наше личное ощущение от этого времени. Поэтому история во многом рассказана от лица людей, которые были затянуты в центрифугу событий, людей, которые, как наша главная героиня, водительница троллейбуса, или как ее средний сын, художник, рисующий афиши для кино, не внедрены в криминальные структуры. Нам было интересно, как они переживали это, как в них отражается время, не только в бандитах», — рассказывают режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Для роли в «Детях перемен» Виктория Исакова научилась водить троллейбус. «Надо признаться, я очень люблю учиться чему-то новому, самое интересное, когда роль требует освоить совершенно незнакомую мне профессию. В этом фильме моя героиня — водитель троллейбуса. Мне все говорили, что это легко, я быстро научусь. Я прекрасно управляюсь с машинами, с любыми уазиками, волгами, даже советскими москвичами, трюки на машинах с удовольствием делаю сама. Но троллейбус — это что-то новое. Было очень интересно попробовать», — добавляет актриса.



Герои, которые, как персонаж Славы Копейкина Петр, выбирают путь криминала, также показаны с неожиданной стороны. Стремительная «карьера» в жигалинской банде сочетается в нем со страстным интересом к оперному пению. Во время съемок актер, как и его герой, посещал занятия вокалом и учился петь настоящие оперные арии.

«У меня очень легко сочетаются Петр и опера, и вообще любой вид искусства. Человек — существо многогранное. Мне кажется, Петр — не жестокий человек внутри, он просто израненный ребенок, который хотел бы совсем иную жизнь, быть иным человеком, но… вот так сложилось. При этом в нем есть и поэзия эта внутренняя, он даже, возможно, хочет выступать на сцене. Может, если бы он действительно умел хорошо петь, не то что я, он пошел бы реально куда-нибудь выступать, время бы поменялось, начались бы нулевые… Как раз зачастую самое парадоксальное в жизни — самое возможное», — делится Слава Копейкин.

В сериале также снялись Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Руслан Братов, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров, Анна Снаткина и другие. За производство нового сериала отвечает START при поддержке «НМГ Студии» и телеканала НТВ.
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Премьера сериала о 90-х «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным состоится 21 ноября фотографии
Премьера сериала о 90-х «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным состоится 21 ноября фотографии
Премьера сериала о 90-х «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным состоится 21 ноября фотографии
Премьера сериала о 90-х «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным состоится 21 ноября фотографии
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