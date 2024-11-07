На фестивале «Читка» покажут эксклюзивный геймплейный тизер игры «Война Миров: Сибирь»

На фестивале экранизаций и форуме кино и литературы «Читка 3.0», который пройдет 11 и 12 ноября в Москве, 1С Game Studios представит эксклюзивный тизер геймплея своего нового крупного проекта — приключенческой экшен-игры «Война Миров: Сибирь».
фото: телеграм-канал игры
«Война Миров: Сибирь» — это амбициозный проект от 1С Game Studios, вдохновленный мотивами классического романа Герберта Уэллса «Война миров». В новой игре разработчики погружают пользователей в увлекательную историю о выживании и столкновении цивилизаций посреди сибирских просторов. Этот проект обещает уникальное сочетание научной фантастики и народной мифологии. По сюжету в альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.
Эксклюзивный тизер геймплея будет показан в рамках сессии «Экранизация видеоигр: потенциал и инструменты развития» 12 ноября. Также в рамках сессии «Экранизация видеоигр: потенциал и инструменты развития» будут обсуждаться вопросы, связанных с развитием этого направления в России, и поиском инновационных решений для создания успешных адаптаций видеоигр. В обсуждении примут участие генеральный директор по развитию креативных индустрий Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова, заместитель генерального директора АНО «ИРИ» Андрей Воронков, глава 1C Game Studios Альберт Жильцов, владелец ресурсов AG.RU, Игромания, Канобу Гаджи Махтиев и другие.
фото: пресс-служба фестиваля
Кроме того, пройдет дискуссия на тему «Сценаристы для геймдева: кросс-индустриальное усиление», которая объединит профессионалов из мира кино и игр, чтобы обсудить, как сценаристы могут внести свой уникальный вклад в развитие российской игровой индустрии и создать по-настоящему увлекательные игровые миры, которые можно будет адаптировать в сценарии фильмов и сериалов. В ней примут участие проектный менеджер проектного офиса по работе с индустриями, руководитель проекта «Фабрика Видеоигр» Агентства креативных индустрий Шамиль Рамазанов, писатель-фантаст, сценарист и литературный редактор Сергей Чекмаев, глава 1C Game Studios Альберт Жильцов, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов, менеджер по связям с индустрией scream school Анастасия Лобанова, креативный продюсер Movika Радмир Габиев и другие.
Также в рамках фестиваля 12 ноября пройдут питчинг инди-игр с потенциалом для экранизаций, а также питчинг сценариев на основе вселенных игр студии 1C Game Studios с денежным призовым фондом. В жюри питчинга экранизаций игр студии 1С Game Studios вошли глава 1C Game Studios Альберт Жильцов, исполнительный директор 1C Game Studios Сергей Волков, писатель-фантаст, сценарист и литературный редактор Сергей Чекмаев, продюсер, сценарист, создатель компании Black Box Production Константин Маньковский, продюсер, сценарист, креативный продюсер 1-2-3 Production Иван Баранов, управляющий партнер агентства Heads'made Ярослав Мешалкин. Членами жюри питчинга инди-игр станут писатель-фантаст, сценарист и литературный редактор Сергей Чекмаев, продюсер, сценарист, создатель компании Black Box Production Константин Маньковский, продюсер, сценарист, креативный продюсер 1-2-3 Production Иван Баранов, редактор компании «Место силы» Елена Милиховецкая, продюсер Владислав Северцев, продюсер, креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных.
Модератором круглых столов и питчингов выступит главный редактор Кино-Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов.
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