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Джеки Чан в роли самого себя и пушистые мишки в трейлере фильма «Операция «Панда»

8 ноября
2024 год

Новости кино >>
8 ноября 2024
В сети появился дублированный трейлер комедийного боевика с Джеки Чаном «Операция «Панда». Постановщиком ленты выступил Чжан ЛуаньДай пять!»).

«Операция «Панда»

По сюжету легендарная кинозвезда берёт под опеку детёныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Но Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду.

Джеки Чан в роли самого себя и пушистые мишки в трейлере фильма «Операция «Панда»

Также в фильме сыграли Вэй Сян, Хань Яньбо, Щи Цэ, Темур Мамисашвили, Дэнни Рэй, Александра Смирнова и другие актёры. В российский прокат «Операция «Панда» выйдет 5 декабря.
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Операция «Панда»

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Джеки Чан в роли самого себя и пушистые мишки в трейлере фильма «Операция «Панда» фотографии
Джеки Чан в роли самого себя и пушистые мишки в трейлере фильма «Операция «Панда» фотографии
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