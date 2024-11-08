Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала «Монастырь» с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским. За производство проекта отвечают Плюс Студия и Лунапарк. Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
В новом сезоне молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который провел всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву. Здесь его ждет не только поступление в университет и непростая учеба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время и отца Варсонофия (Филипп Янковский) ждут кардинальные перемены, но неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям. Оба заново учатся жить и пытаются не потерять себя в далекой от монастырских устоев городской суете.
«С одной стороны, второй сезон — продолжение первого, даже с точки зрения атмосферы, за этим у нас следит оператор-постановщик Сергей Трофимов. С другой, мы создаем новую интонацию благодаря переносу места действия в Москву. При этом мы ищем визуальные рифмы с монастырской архитектурой и эстетикой первого сезона. На интонацию продолжения влияет и то, что главным героем становится Юра. Мы рассказываем историю, смотря на мир его глазами — это иной взгляд, не тот, что был в первом сезоне», — отмечает Сергей Попов.
Автором идеи и креативным продюсером проекта выступает Александра Ремизова. Съемки продолжения сериала «Монастырь» стартовали в центре столицы — в Подколокольном переулке и на Яузском бульваре, и пройдут в разных районах Москвы.
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