Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»

что почитать?

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова

«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве

Про нездешнее кино и свободу во всем

Она сама: 90 лет Кире Муратовой

Микита Воронов, Елена Лядова и Евгений Цыганов снимаются в драмеди «Мамин сын»

Подошел к концу второй съемочный блок фильма по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино