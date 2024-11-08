Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»

8 ноября
2024 год

Новости кино >>
8 ноября 2024
В Москве стартовали съемки нового сезона сериала «Монастырь» с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским. За производство проекта отвечают Плюс Студия и Лунапарк. Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»
фото: пресс-служба Кинопоиска

В новом сезоне молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который провел всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву. Здесь его ждет не только поступление в университет и непростая учеба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время и отца Варсонофия (Филипп Янковский) ждут кардинальные перемены, но неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям. Оба заново учатся жить и пытаются не потерять себя в далекой от монастырских устоев городской суете.

К своим ролям также вернутся Светлана Иванова и Диана Енакаева. В продолжении появятся и новые герои, которых сыграют Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и другие артисты. Постановщиком нового сезона и соавтором сценария выступает Сергей Попов, который дебютирует как режиссер сериала.

Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»
фото: пресс-служба Кинопоиска

«С одной стороны, второй сезон — продолжение первого, даже с точки зрения атмосферы, за этим у нас следит оператор-постановщик Сергей Трофимов. С другой, мы создаем новую интонацию благодаря переносу места действия в Москву. При этом мы ищем визуальные рифмы с монастырской архитектурой и эстетикой первого сезона. На интонацию продолжения влияет и то, что главным героем становится Юра. Мы рассказываем историю, смотря на мир его глазами — это иной взгляд, не тот, что был в первом сезоне», — отмечает Сергей Попов.

Автором идеи и креативным продюсером проекта выступает Александра Ремизова. Съемки продолжения сериала «Монастырь» стартовали в центре столицы — в Подколокольном переулке и на Яузском бульваре, и пройдут в разных районах Москвы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих
«Монастырь»: Бесовские желания, и где они обитают
Поиск по меткам
Кинопоиск
персоны
Игорь ВерникДиана ЕнакаеваСветлана ИвановаВлада ЛукинаПолина МаликоваСергей Попов (XVII)Александра Ремизова (II)Сергей ТрофимовМарк ЭйдельштейнФилипп Янковский
фильмы
МонастырьМонастырь-2

анонс

Скорбим

Борис Криштул
6 ноября ушел из жизни Борис Криштул.
Александр Патраков
6 ноября ушёл из жизни художник Александр Патраков.
Лейла Киракосян
5 ноября ушла из жизни актриса Лейла Киракосян.

День рождения >>

Лилия Амарфий
Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Альфре Вудард
Ален Делон
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Сал Лопес
Гретхен Мол
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
Джипси
Россия, 2024
Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Поймай собаку, если сможешь
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Новый Год в Берёзовке
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
В баню!
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Интервью
Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
2 комментария
Кино-театр.ру в Telegram