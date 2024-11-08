«Отель "У погибшего альпиниста"» и «Хозяйка медной горы» вошли в программу фестиваля «Читка 3.0»

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 3.0» объявил конкурсную программу этого года. Смотр пройдет 11-12 ноября в Москве в Старт Хабе на Красном Октябре и познакомит с новинками экранизаций кино и сериалов, а также представит новые литературные произведения с потенциалом воплощения на экране, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба смотра
Конкурс проектов с готовым девелопментом представит 10 экранизаций, готовых к производству и находящихся в поисках партнеров. Среди них новый проект Александра Ханта по роману Кирилла Рябова «Никто не вернется», триллер «Страх» по мотивам одноименной новеллы Стефана Цвейга, трогательная история о взрослении и первой любви «Динго» по знаменитой советской повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», экранизация фантастического экоромана детского писателя Евгении Долининой «Амба. Хранитель тайги», оригинальная интерпретация сказки про девочку-снегурочку «Снегурочка» и проект сериала «Все любят Орги», экранизация одноименного детективного романа Ольги Коле. Актриса Валерия Шкирандо представит проект экранизации сказки Анастасии Строкиной «Бусина карманного карлика», где она выступает в качестве режиссера. Кроме того, в конкурсе девелопментов будет представлен проект «Во льдах Антарктиды» — первой в России экранизации популярного подкаста на русском языке «Горы без вершин 3. Во льдах Антарктиды», основанного на дневниковых записях известного видеоблогера, который оказался в уникальной антарктической экспедиции. Проект фильма «Куперик» по мотивам рассказа Дмитрия Аронина был заявлен в этом году на питчинге эха фестиваля «Короче», после этого авторы превратили его в проект полного метра. Также будет представлен проект комедии основанной на романе Мршавко Штапича «Устойчивое развитие» — «Пиарщик» от создателей сериала «Плейлист волонтера». Профессиональное жюри конкурса определит победителя в номинации «Самый интересный проект в разработке».
В рамках конкурса проектов в производстве будут представлены презентации и эксклюзивные видеоматериалы новых проектов экранизаций на разных стадиях производства. Среди них сериальная экранизация романа-катастрофы Яны Вагнер «Тоннель», новое прочтение сказки «Домовенок Кузя» по произведению Татьяны Александровой, сериал «Красивая жизнь», основанный на романе Эмиля Золя «Дамское счастье», комедия по сценарию Александра Цыпкина «Сливякино gate», а также проект по классическому произведению Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» и полнометражный фильм «Ганди молчал по субботам», вдохновленный одноименной книгой Анастасии Букреевой с Марком Эйдельштейном, Дарьей Екамасовой, Викторией Толстогановой, Анастасией Красовской и Олегом Гаркушей. В числе других представленных работ — фэнтези «Стальное сердце», вдохновленное образами и сюжетами русских былин и сказок, детектив «Злые люди», основанный на произведении Николая Свечина «Хроники Сыска», а также фантастический детектив по повести братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"» и фэнтези по сказкам Павла Бажова «Хозяйка медной горы». Лучший проект в этом блоке выберут зрители, которые путем голосования определят победителя в номинации «Самая ожидаемая экранизация».
фото: Марс Медиа
Также в рамках форума пройдет деловая программа и спецсобытия. 11 ноября состоится презентация эксклюзивных видеоматериалов полнометражного исторического фильма «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести писателя Бориса Васильева. Картину представит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Фильм расскажет о лейтенанте Николае Плужникове – последнем защитнике Брестской крепости, одну из главных ролей в картине исполняет Владимир Машков. Премьера фильма приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и состоится 1 мая 2025 года.
Помимо кинопроектов, на фестивале-форуме представят книжные новинки с открытыми правами и потенциалом для экранизаций. В традиционном литературном питчинге примут участие более 15 издательств, литературных агентств и авторов. Жюри литературного питчинга определит победителя в номинации «Самый перспективный литературный проект для экранизации». Одной из главных тем форума в этом году станет построение экосистемы вокруг продукта. Представители онлайн-платформ расскажут о своих кейсах и поделятся опытом создания дополнительных продуктов и вселенных вокруг популярной истории в рамках дискуссии «Построение экосистемы вокруг продукта». В ней примут участие платформы МТС Медиа, Кинопоиска, Окко и PREMIER.
Представители киноиндустрии также обсудят популярный тренд последних лет — создание фильмов и сериалов о 90-х годах. На сессии «Экранизация 90-х: зачем и почему?» эксперты обсудят, как ностальгия по 90-м и культурные коды той эпохи влияют на современное кино и сериалы. Также в этом году в рамках форума впервые пройдет блок мероприятий, посвященный экранизациям видеоигр.
обсуждение >>