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Екатерина Ильина станет «Ведьмой»

8 ноября
2024 год

Новости кино >>
8 ноября 2024
В Уфе завершились съемки мистического сериала «Ведьма» производства кинокомпании 1-2-3 Production совместно с Monumental Vision для ТВ-3. В проекте сыграли Екатерина Ильина, Иван Батарев, Юлия Волкова, Евгений Булавкин, Полина Красавина, Айнур Сафиулин, Александра Мареева, Алексей Ошурков и другие. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина Ильина станет «Ведьмой»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету после неудачной попытки забеременеть Тая (Екатерина Ильина) вместе с мужем Василием (Иван Батарев) уезжает в отпуск на его родину, в башкирскую деревню. На семейном празднике Тая помогает местной жительнице Евдокии (Юлия Волкова), которая оказывается ведьмой. Вскоре они встречаются вновь – Тая просит Евдокию спасти Василия, тяжело раненного на охоте. Однако колдунья сама одной ногой на том свете. Перед смертью она успевает передать девушке свою силу, чтобы та не досталась злому колдуну Сихырсы (Евгений Булавкин). Тае удается спасти мужа, но приобретенный дар ставит ее собственную жизнь под угрозу: Сихырсы жаждет забрать ее силы, а жители деревни ополчаются против новой ведьмы.

«Для меня это проект о женщине, о ее силе, о преодолении, а также о семье и детях. Актер – это отражение сегодняшнего дня, поэтому его можно считать проводником между драматургией и зрителем. Я постаралась прожить эту историю так, чтобы зритель увидел и понял мою Таю, и вместе со мной прошел через всё, что с ней произошло», — рассказывает Екатерина Ильина.

Екатерина Ильина станет «Ведьмой»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Съемки сериала проходили в Уфе и деревне Таш-Асты. Создатели проекта не только запечатлели красоты природы республики Башкортостан, но и интегрировали в сюжет местный фольклор.

«Это первый в моей жизни проект, связанный с мистикой, и здесь она абсолютно оправдана, что будет постепенно раскрываться в сюжете. Кроме того, в "Ведьме" меня очень цепляет то, как прописана любовная линия между главными героями. Они хотят создать настоящую семью, что очень важно для любого человека», — добавляет Иван Батарев.

Режиссерское кресло занял Андрей Либенсон. За визуальную составляющую отвечает оператор Алиса Зимнова.
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