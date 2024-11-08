Денис Шведов вернулся к роли «Доктора Преображенского»

Прошло около года после событий второго сезона. Лев Преображенский по-прежнему возглавляет Институт красоты и мечтает, чтобы такие институты открылись по всему Советскому Союзу. С этим амбициозным проектом он идет в Минздрав, где ему предлагают крупный пост. Однако бывший замминистра Вепрев, потерявший должность по вине Преображенского, выступает против него и инициирует серьезную проверку, по итогам которой институт могут закрыть.
«В новом сезоне зритель познакомится с новыми персонажами, которые будут вместе с Преображенским двигать сюжет вперед. Это несколько молодых артистов, и их ролям можно позавидовать. Мне очень нравится, как сценаристы провели работу, и меня самого держало в напряжении, когда я читал. Очень хочется поскорее воплотить это с новым режиссером Иваном Плечевым и оператором Артемом Емельяновым. Всем до встречи на экранах!», — говорит Денис Шведов.
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