Денис Шведов вернулся к роли «Доктора Преображенского»

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Премьера сериала о 90-х «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным состоится 21 ноября

Актёр вообще не считает возможным полное восстановление от таких потерь

«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены

Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Равшана Куркова и Лиза Арзамасова

Интервью

Ангелина Стречина: «Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть кинозвезду»

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь Советского Союза» – о советском кино, костюмах и, конечно, о любви