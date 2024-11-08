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Денис Шведов вернулся к роли «Доктора Преображенского»

8 ноября
2024 год

Новости кино >>
8 ноября 2024
В Москве стартовали съемки нового сезона сериала «Доктор Преображенский». В проекте производства COSMOS studio играют Денис Шведов, Мария Андреева, Аня Чиповская, Юрий Чурсин, Агриппина Стеклова и другие. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала, где и состоится премьера сериала.

Денис Шведов вернулся к роли «Доктора Преображенского»
фото: пресс-служба Первого канала


Прошло около года после событий второго сезона. Лев Преображенский по-прежнему возглавляет Институт красоты и мечтает, чтобы такие институты открылись по всему Советскому Союзу. С этим амбициозным проектом он идет в Минздрав, где ему предлагают крупный пост. Однако бывший замминистра Вепрев, потерявший должность по вине Преображенского, выступает против него и инициирует серьезную проверку, по итогам которой институт могут закрыть.

«В новом сезоне зритель познакомится с новыми персонажами, которые будут вместе с Преображенским двигать сюжет вперед. Это несколько молодых артистов, и их ролям можно позавидовать. Мне очень нравится, как сценаристы провели работу, и меня самого держало в напряжении, когда я читал. Очень хочется поскорее воплотить это с новым режиссером Иваном Плечевым и оператором Артемом Емельяновым. Всем до встречи на экранах!», — говорит Денис Шведов.

В сериале также играют Марк Мурашкин, Леонид Бичевин, Ростислав Бершауэр, Владимир Стержаков, Амбарцум Кабанян, Татьяна Тимакова, Юлия Куварзина, Сафия Яруллина, Антон Рогачев, Аделина Гизатуллина и другие. За визуальную составляющую отвечает художник-постановщик Юрий Карасик.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.11.2024 - 19:35
Ну в общем-то крепенький процедурал, можно бы еще пару сезонов продержаться читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Денис Шведов вернулся к роли «Доктора Преображенского» фотографии
Денис Шведов вернулся к роли «Доктора Преображенского» фотографии
Денис Шведов вернулся к роли «Доктора Преображенского» фотографии
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