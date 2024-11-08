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Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсирования

8 ноября
2024 год

Новости кино >>
8 ноября 2024
Кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio и «Комитет» запускают Лабораторию креативного продюсирования в Школе кино Индустрия. Лучшим выпускникам предложат трудоустройство и работу над новыми проектами студий. Об этом сообщает пресс-служба школы.

Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсирования
фото: пресс-служба школы

Программа рассчитана на уже практикующих сценаристов, режиссеров, продюсеров, которые готовы стать креативными продюсерами. Преподавать в Лаборатории будут основатели кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко, основатель компании Комитет Антон Сиренко и креативные продюсеры, работающие над проектами Art Pictures Studio, «Водорода» и «Комитета».

Участников Лаборатории ждет еженедельная работа над сценарными материалами проектов, встречи по режиссуре, маркетингу и аудиторному мышлению, производству и бюджету, пост-продакшну и другим вопросам создания проекта. Каждый участник завершит свое обучение со сценарным документом и презентацией проекта (фильма или сериала). Заявки на программу принимаются до 20 декабря. Прием в Лабораторию проходит на основе конкурсного отбора. Первый этап пройдет в январе, собеседования с кандидатами стартуют в начале февраля.

В составе заявки необходимо подать синопсис проекта, резюме и портфолио, видеовизитку и эссе о любимых фильмах. Обучение в Лаборатории стартует в конце февраля следующего года. Курс рассчитан на четыре с половиной месяца.
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