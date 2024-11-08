Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсирования

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Филипп Янковский и Любовь Аксенова начнут расследовать дело об исчезновении самолета 5 декабря

Актер сериала «Жвачка» о сталкинге, буллинге и профессиональном росте

Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»

«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве

Герои фильмов дают советы, что делать, чтобы не умереть после конца света

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

Актёр вообще не считает возможным полное восстановление от таких потерь

«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены

Интервью

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