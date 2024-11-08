Желания должны исполняться: Бузова, Маликов, Кока и Светлаков в трейлере фильма «Звёзды в Сибири»

Телеканал ТНТ представил трейлер праздничной новогодней сказки «Звёзды в Сибири
» режиссёра Ильи Фарфеля
(«Война семей
»).
«Звёзды в Сибири»
Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Дмитрий Маликов
встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков
и Брекоткин
проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока
останется без соцсетей, Ольга Бузова
окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов
выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.
«Сделать такое кино — большая мечта нашей студии SVERDЛOVSK
, — признался Сергей Светлаков. — Раньше мне казалось, что собрать нас всех в одном кадре просто невозможно, но у нас получилось. Мы оттолкнулись от идеи о том, что многим зрителям интересно узнать, какая изнанка у всех этих звездных туров, как популярные люди ведут себя в обычной жизни. Мы дарим зрителю возможность увидеть, как обстоятельства издеваются над знаменитостями! Но глобально наша история о том, что звезды — это просто люди, которым тоже бывает сложно. Мы не оставим зрителя без настоящего новогоднего чуда
».
«В любой роли, которую играет артист, есть его частичка
, — считает Ольга Бузова. — Я бываю очень разной, я многогранная, поэтому в фильме есть то, что мне близко. Не бояться трудностей, идти вперед — в этом вся я. Я всегда желаю получать максимум удовольствия. Мы сняли очень хороший новогодний фильм, который заставит и посмеяться, и задуматься. Поэтому просто наслаждайтесь и кайфуйте! У нас была потрясающая команда, слаженная, четкая. Работать над этим фильмом было настоящим удовольствием
».
В широкий прокат фильм «Звёзды в Сибири
» выйдет 5 декабря.
обсуждение >>