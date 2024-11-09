Есть ли жизнь после «Человека-паука» и титров «Атаки титанов»: главные новости аниме за неделю

Конец «Саги о Винланде
» и настоящий финал «Атаки титанов
», продолжение «Операции полный провал
» и весомый аргумент за то, что «Рок — женская скромность
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о финальном сезоне
«Выдающихся зверей
» или комедийном сериале
«С нынешними детективами ничего не поделаешь
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Режиссер «Человека-бензопилы
» Рю Накаяма
занимал аналогичную должность в грядущем полнометражном сиквеле «История Резе
», несмотря на открытие
собственной студии Andraft
. Однако в сети циркулируют слухи, что постановщика заменит Тацую Ёсихару
, снявший отдельные эпизоды «Черного клевера
».
🔘 В возрасте 88 лет ушел из жизни культовый хоррор-мангака Кадзуо Умэдзу
, наиболее известный по «Дрейфующей школе
», «Мальчику с кошачьими глазами
» и «Четырнадцати
». Среди его поклонников — Дзюндзи Ито
, главная современная звезда жанра.
🔘 Также на 70 году жизни скончался знаменитый арт-директор Сигэми Икэда
, получивший в 2009-м «Эмми» за выдающиеся индивидуальные достижения в области анимации. Он приложил руку к таким знаковым проектам, как «Ванпанчмен
», «Кризис каждый день
», «Моя геройская академия
» и множеству самых разных «Гандамов
».
🔘 «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
» не знает границ: скоро к манге и аниме добавится дорама. Почитать обзор ромкома можно здесь
, а посмотреть трейлер к игровой адаптации — ниже:
🔘 Журнал Big Comic Superior
порадовал сразу двумя интригующими, но не слишком содержательными анонсами. Хироя Оку
, автор «Ганц
», вот-вот начнет работу над новым произведением, как и создательница «Котаро, который живет сам по себе
» Мами Цумура
. Сейчас она готовит к выпуску ваншот и новую мангу.
🔘 Автор «Саги о Винланде
» Макото Юкимура
верен слову и недавно подтвердил, что до конца приключенческого сэйнэна
осталось всего несколько глав.
🔘 «Рохан Кисибэ не смеется»: с таким названием выйдет четвертый сборник ранобэ по спин-офф манге легендарного Хирохико Араки
«Так говорил Рохан Кисибэ
». Четыре истории сочинит писатель Кацуиэ Сибата
, а напечатать обещают 18 декабря.
🔘 Вселенная «Звездного дитя
» пополнится новым ранобэ, где расскажут о сложных взаимоотношениях Каны Аримы
и Аканэ Куросавы
.
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История мести и изнанка шоу-бизнеса в аниме «Звездное дитя»
Институт благородных рокерш
Студия Bandai Namco Pictures
(«Добро пожаловать в ад, Ирума!
», «Меч и жезл Вистории
») представила первый трейлер аниме «Рок — женская скромность
». Одноименная манга Хироси Фукуды
, которая выходит с октября 2022 года, привлекла внимание многих читателей, включая создательницу «Рок-тихони!
» Аки Хамадзи
, которая выразила восторг по поводу рок-н-ролльного стиля героинь. За постановку музыкальной драмы отвечают Синъя Ватада
(помреж «Ведьмы с Меркурия
») и Ори Ясукава
(«Реинкарнация безработного
»), а протагонисток Лилису и Отоху озвучат Акира Сэкинэ
(Лили Липман
из «Птичьего крыла: Истории гольфисток
») и Миюри Симабукуро
(Дороти Флэмстид
из «Темного собрания
»). Премьера запланирована на апрель 2025 года.
Лилиса Судзуномия влилась в ряды «золотой молодежи» после того, как её мама вышла замуж за магната в области недвижимости. Школьница перевелась в престижную Академию, и, чтобы соответствовать ожиданиям родительницы, отказалась от любви к тяжелой музыке. Теперь девушка элегантно попивает чай в компании утонченных подруг, с тоской поглядывая на задвинутую в угол гитару. Однако встреча с Отохой Куроганэ, талантливой барабанщицей из той же школы, вдохновляет её вновь взяться за инструмент.
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«Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке
Паучье чутье
Питер Рэмзи
, режиссер оскароносного фильма «Человек-паук: Через вселенные
», объявил о работе сразу над двумя аниме-проектами: триллером «Потрошитель
» (Ripper) и приключенческим сай-фаем «Светлячок
» (Hotaru). За производство отвечают компания N LITE
(«MFINDA
»), специализирующаяся на афро-аниме (аутентичное сочетание традиционной японской 2D-мультипликации с культурой африканской диаспоры), и студия Gonzo
, создавшая первый в Японии аниме-сериал с чернокожим протагонистом
(озвучил его Сэмюэл Л. Джексон
).
Действие анимационно-игрового неонуара «Потрошитель» развернется в послевоенной Японии, где два детектива ведут охоту за серийным убийцей — виновником гибели их возлюбленных. Мини-сериал «Светлячок» (иллюстрация выше) также находится на ранней стадии производства и будет посвящен воинам-магам, связанным любовью и печалью. В обеих инициативах Рэмзи выступит в роли исполнительного продюсера, а «Потрошителю» поможет со сценарием.
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Обзор анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные»
Пришельцев и зрелищ
Второй сезон «Боевого отряда «Полный провал
» вернется в апреле 2025-го. Фантастический сёнэн
по манге Нэги Харубы
(«Пять невест
») по-прежнему вверен в руки постановщика Кэйити Сато
(«Инуясики
», «Асура
»). Новый захватывающий трейлер от студии Yostar Pictures
(«Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
») намекает на еще более драматический поворот событий.
13 лет назад Землю атаковали бессмертные пришельцы. В течение года защитники человечества, известные как Хранители Дракона, смогли одержать победу над вражескими интервентами. Теперь оставшиеся солдаты злодейской армии вынуждены каждую неделю инсценировать вторжение ради развлечения человеческой публики. Чтобы положить конец этому фарсу, боец низшего ранга по имени Комбатант Ди внедряется в ряды рейнджеров под видом обычного подростка.
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Добрые пришельцы в абсурдистском ромкоме «Внеземной малыш»
Повезет в любви!
Романтическая манга Юи Тамуры
«Обычные дни Яно
» превратится в аниме. В честь этого события мангака поделилась иллюстрацией
и впечатлениями: «Я переполнена восторгом и искренней благодарностью ко всем читателям! Режиссер и команда очень дотошны и на удивление хорошо понимают произведение и персонажей. Каждый раз, когда я вижу промежуточные результаты работы, меня охватывает чувство любви и волнение, которое трудно сдержать
».
Староста класса Киёко Ёсида не может отделаться от беспокойства за Цуёси Яно: каждый день парень приходит в школу с новой травмой. Решив докопаться до истины, девушка вскоре обнаруживает, что её однокласснику просто феноменально не везет. Помимо аниме-адаптации, 15 ноября ожидается выход игрового фильма (трейлер можно посмотреть выше) с Юсэйем Яги
(«Мой красивый парень
») в главной роли.
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Обзор школьного ромкома «Опасность в моем сердце»
Без Помпо и помпы
Такаюки Хирао
, известный по работе над фильмом «Киноманка Помпо
», порадовал поклонников концепт-артом нового полнометражного аниме под рабочим названием «Расточительный шеф
» (Wasted Chef). Яркая иллюстрация, изображающая здание в стиле американской закусочной, а также пилотный ролик проекта, анонсированного
полтора года назад, были представлены на ХI Международном фестивале анимации в новом аэропорту Титосэ.
Режиссер вновь сотрудничает со студией CLAP
(«Тоннель в лето, выход прощаний
») и творческой командой, с которой работал над «Киноманкой»: дизайнером персонажей Синго Адати
(«Работа!!
», «Мастера Меча Онлайн
») и композитором Кэнтой Мацукумой
(«Иллюзия рая
»).
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Рецепт дружного коллектива в комедии о сотрудниках кафе «Работа!!»
Бонус
: Изображение из японского блога, раскрывающее подробности сцены после титров
из «Атаки титанов: Заключительная глава — Последняя атака
».
[Что же там? >>]Как выяснилось, в нем зрителей ждет кусочек из «Атаки школьных каст» — альтернативной истории, в которой герои аниме перевоплощаются в современных студентов.
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