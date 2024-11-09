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Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня»

9 ноября
2024 год

Новости кино >>
9 ноября 2024
Янина Соколовская, Маргарита Шерш, Алексей Фатеев и Сухраб Хайлобеков исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Взрослые люди часто считают, что лучше разбираются в жизни, имея за плечами опыт прожитых лет. Моя героиня – родитель. И как мать, она, конечно же, хочет для сына лучшего, уберечь его от ошибок, хотя и сама их совершает. Единственное, что ею движет – любовь к сыну. Главная мысль нашего проекта заключается в том, что, если чувство настоящее, оно всегда побеждает любые неприятности и испытания», — говорит Янина Соколовская.

По сюжету Ирине Сергеевне категорически не нравится девушка сына, в которую он влюблен еще со школы. Чтобы мама почувствовала разницу и наконец приняла его выбор, Максим подговаривает ученицу кулинарного колледжа Алису притвориться его невестой. Находясь в ужасе от новой девушки сына, Ирина пытается рассорить молодых, считая, что простушка Алиса – ему неровня. Пока однажды за ней не приезжает ее отец, Кирилл Игоревич, и не оказывается, что она из богатой и влиятельной семьи. Кирилл тоже выступает против их союза, поскольку не видит дочь супругой беззаботного провинциала. Пока взрослые разбираются, кто кому не подходит, Алиса и Максим влюбляются друг в друга по-настоящему. По словам Маргариты Шерш, «Алиса – добрая, целеустремленная и храбрая девушка, она многое преодолела и смогла добиться того, что по истине хотела – любви и понимания! ⁠С моей героиней у нас много общего: она – это я несколько лет назад, поэтому через года, я думаю, Алиса станет мной, более уверенной и дерзкой. Я надеюсь, что в первую очередь зритель увидит наши эмоции, ведь они искренние и настоящие. Этот проект подарил нам ощущение семьи и тепла».

Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


В мини-сериале также сыграли Антон Семкин, Дарья Вдовик, Татьяна Филатова и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Петров и художник-постановщик Александр Михайлов. «В нашем проекте рассказывается история о падении идеалов, принципов и постулатов, которых придерживаются герои. Мой персонаж сталкивается с определенными жизненными обстоятельствами, в которых ему приходится отбросить свою надменность, и проявить себя, как мужчина, любящий человек и заботливый родитель. У него произошел своего рода щелчок, когда пришло понимание, что мир намного шире, чем он сам для себя решил. В конечном итоге, как мне кажется, мой герой вырастает и раскрывает те качества, которых ему не хватало долгие годы», — поведал о своем персонаже Алексей Фатеев.

«Открытое противостояние Макса с мамой, как мне кажется, началось еще за кадром. Почувствовав себя самостоятельным, ему стало в разы проще отстаивать свою позицию. Он – веселый, хулиганистый мажор, которому приходится столкнуться со взрослыми проблемами и решать их. Как раз-таки благодаря этому он вырастает из бунтующего подростка в настоящего мужчину», — рассказал Сухраб Хайлобеков.
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Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня» фотографии
Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня» фотографии
Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня» фотографии
Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня» фотографии
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