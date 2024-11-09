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Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель

9 ноября
2024 год

Новости кино >>
9 ноября 2024
В онлайн-кинотеатре Start 12 ноября состоится премьера восьмисерийного продолжения комедии «Многодетство». Сериал создается при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба платформы.

«Многодетство-2»


Переехать в Завражье насовсем — авантюра, на которую согласятся не все. А если открыть в деревне эко-отель «Ковчег», чтобы местный колорит оценили путешественники? Тем более, когда поездки вглубь страны сделались не просто популярными, но еще и модными. Именно так думают Герасимовы и берутся за дело: реставрируют заброшенные дома, приводят в порядок территорию, раскручивают «Ковчег» и даже привлекают новых клиентов — с которыми, конечно, будет непросто. А еще сложнее будет устоять перед предложением солидного инвестора выкупить семейный отель, в который они вложили столько сил.

Новые серии поставила Екатерина Аликина, ранее работавшая над «Многодетством» в качестве режиссера отдельных сцен и монтажа. К своим ролям вернулись Павел Савинков, Полина Лазарева, Иван Бычков, Капитолина Соболь, Никита Родионов, Вера Чернявская, Матвей Шеремет, София Петрова, Владимир Гостюхин, Анна Каменкова и Нелли Уварова. «Так как семья у нас получилась достоверная и классная, хотелось побольше рассказать о ней. В новых сериях Павел, Марина и их дети будут изо всех сил пытаться сделать в Завражье "лучший эко-отель в России". Кстати, за прошедший год наши кино-дети сильно подросли! Они поработали на других проектах и, можно сказать, стали матерыми, серьезными артистами. Встретив их снова на площадке, я испытал настоящую отцовскую гордость», — поделился исполнитель роли отца семейства Павел Савинков.

Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Изменения в юных артистах отмечает и Полина Лазарева, играющая роль Марины Герасимовой. «С интересом наблюдаю, как наши кино-дети повзрослели и изменились за год, — говорит актриса. — Моя героиня тоже немного изменится не только внешне, но и внутренне. Мне нравится, что в сценарии продолжения есть сцены, где Марина проявляет характер. Такое всегда интересно играть. Думаю, у нас получилось снять это легко и забавно».

Роль Сони, старшей дочери семейства Герасимовых, исполнила Капитолина Соболь. По ее словам, она «была безумно рада вернуться в проект, встретиться вновь и с актерами, и со съемочной группой, весомая часть которой сохранилась. Получается, что собралась не только наша актерская семья, но и вся наша большая семья проекта "Многодетство". Интересно, что моя героиня за это время из колючего ежика, подростка, который хочет высказаться и хочет, чтобы его услышали, превратилась в девушку. Да, примерно с такими же потребностями, но гораздо спокойнее». Повзрослел и Сергей, старший сын Герасимовых, в исполнении Ивана Бычкова. «Мой герой влюбился и будет совершать немало глупостей ради этой любви. Он адаптировался к деревенской жизни, полюбил готовить, стал больше помогать родителям в их общем бизнесе. Мои любимые сцены — когда вся наша семья собирается вместе», — рассказал актер.
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Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель фотографии
Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель фотографии
Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель фотографии
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