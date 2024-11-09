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Роман Евдокимов влюбится в Ангела Смерти Елизавету Ищенко

9 ноября
2024 год

Новости кино >>
9 ноября 2024
Дарья Мороз завершила съемки городского фэнтези «Неземная» производства онлайн-кинотеатра Kion и продюсерской компании «Марс Медиа». Согласно пресс-службе платформы, в сериале сыграли Елизавета Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Роман Евдокимов, Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов, Игорь Грабузов, Лаура Пицхелаури, Игорь Черневич, Александр Семчев, Виктор Вержбицкий, Федор Гамалея и Наталья Кудряшова.

По словам режиссера и автора сценария Дарьи Мороз, «жанр "Неземной" определен как "городское фэнтези", но в то же время это и притча, и фильм-сказка, и лав стори, и гротескная черная комедия, населенная яркими персонажами. Сериал рассказывает о том, как от любви пробуждается душа человека, живущего удобной, циничной жизнью. Ведь мы начинаем жить по-настоящему только когда осознаем любовь, и в этой осознанности есть ответы на все вопросы. На мой взгляд, хорошее кино — это классное лекарство от одиночества и невероятная подпитка для ума и сердца зрителя. Сценарий "Неземной" зацепил меня глубиной заложенных мыслей и зрительского месседжа, при очень игровой подаче в диалогах и ситуациях. Думаю, такие фантазийные истории вообще появляются крайне редко. И огромная удача, что работать с текстом и снимать картину доверили именно мне. Я очень благодарна за это продюсерскому составу проекта».

Роман Евдокимов влюбится в Ангела Смерти Елизавету Ищенко
фото: пресс-служба компании «МТС»

По сюжету Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также обстоятельства и причины их смерти. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы все прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрет в положенный ему срок или умрет раньше, в балансе мироздания возникает ошибка. В эпицентре событий оказывается успешный и смертельно уставший от жизни анестезиолог-реаниматолог Михаил. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Практически ангела. Он еще не знает, что она — настоящий Ангел. Ангел Смерти. Его смерти.

«Я впервые в жизни играю врача. Несмотря на то, что я сам из семьи врачей, играть их в кино мне пока не приходилось. Но наш сериал не про медицину, а про бегство от себя. Мой герой Михаил — талантливый анестезиолог-реаниматолог, у него никогда не умирают пациенты. Эта способность очень мешает ангелам смерти, и они открывают на Михаила охоту. Но та ангел смерти, которой поручено его убить, в Михаила влюбляется, и это взаимно. И из-за этого начинается полный кавардак. При этом Михаил, конечно же, не только талантливый врач, но еще и... довольно поверхностный человек, который в прошлом обжегся любовью и теперь никого к себе не подпускает. Все его отношения без эмоционального подключения. И ему придется понять, что любовь все-таки есть, и хотя это бывает больно, без нее невозможно», — рассказал Роман Евдокимов.
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Роман Евдокимов влюбится в Ангела Смерти Елизавету Ищенко фотографии
Роман Евдокимов влюбится в Ангела Смерти Елизавету Ищенко фотографии
Роман Евдокимов влюбится в Ангела Смерти Елизавету Ищенко фотографии
Роман Евдокимов влюбится в Ангела Смерти Елизавету Ищенко фотографии
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