Сериал по Mass Effect запущен в разработку

Сериал по классической игровой серии Mass Effect официально запущен в разработку, уверяет Variety
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Впервые о разработке шоу для сервиса Amazon Prime Video заговорили в 2021 году. На данный момент сценаристом и исполнительным продюсером адаптации назначен Дэниэл Кэйси, а Карим Зрейк, Ари Арад и Майкл Гэмбл из издательства EA — исполнительными продюсерами. Детали сюжета держатся в секрете.
Игровую космическую оперу планируют экранизировать уже не одно десятилетие. Адаптация долгое время была закреплена за студией Legendary Pictures.
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Ролевой боевик Mass Effect появился на свет благодаря студии BioWare в 2007 году. Наибольшей популярностью пользуется его продолжение, вышедшее в 2010-м, а завершилась трилогия в 2012-м. По сюжету капитан Шепард, озвученный Марком Миром и Дженнифер Хейл
для каждого пола, вместе со славной командой космического корабля «Нормандия» противостоит масштабной угрозе в лице истребляющих все живое Жнецов. Действие разворачивается в 22-м веке после того, как человечество вступило в первый контакт с многочисленными инопланетными расами. Свои голоса персонажам основной трилогии также подарили Али Хиллис
, Сет Грин
, Кит Дэвид
, Лэнс Хенриксен
, Ивонн Страховски
, Триша Хелфер
, Кэрри-Энн Мосс
и Мартин Шин
.
Знаменитая вселенная впоследствии пополнилась аниме «Масс Эффект: Потерянный образец
», романами, комиксами и раскритикованной в свое время игрой Mass Effect: Andromeda, а в будущем геймеров ожидает прямое продолжение трилогии под названием Mass Effect. В мае 2021-го вышел ремастер трилогии с подзаголовком Legendary Edition.
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