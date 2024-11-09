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Сериал по Mass Effect запущен в разработку

9 ноября
2024 год

Новости кино >>
9 ноября 2024
Сериал по классической игровой серии Mass Effect официально запущен в разработку, уверяет Variety.

Сериал по Mass Effect запущен в разработку

Впервые о разработке шоу для сервиса Amazon Prime Video заговорили в 2021 году. На данный момент сценаристом и исполнительным продюсером адаптации назначен Дэниэл Кэйси, а Карим Зрейк, Ари Арад и Майкл Гэмбл из издательства EA — исполнительными продюсерами. Детали сюжета держатся в секрете.

Игровую космическую оперу планируют экранизировать уже не одно десятилетие. Адаптация долгое время была закреплена за студией Legendary Pictures.

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Ролевой боевик Mass Effect появился на свет благодаря студии BioWare в 2007 году. Наибольшей популярностью пользуется его продолжение, вышедшее в 2010-м, а завершилась трилогия в 2012-м. По сюжету капитан Шепард, озвученный Марком Миром и Дженнифер Хейл для каждого пола, вместе со славной командой космического корабля «Нормандия» противостоит масштабной угрозе в лице истребляющих все живое Жнецов. Действие разворачивается в 22-м веке после того, как человечество вступило в первый контакт с многочисленными инопланетными расами. Свои голоса персонажам основной трилогии также подарили Али Хиллис, Сет Грин, Кит Дэвид, Лэнс Хенриксен, Ивонн Страховски, Триша Хелфер, Кэрри-Энн Мосс и Мартин Шин.

Знаменитая вселенная впоследствии пополнилась аниме «Масс Эффект: Потерянный образец», романами, комиксами и раскритикованной в свое время игрой Mass Effect: Andromeda, а в будущем геймеров ожидает прямое продолжение трилогии под названием Mass Effect. В мае 2021-го вышел ремастер трилогии с подзаголовком Legendary Edition.
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Масс Эффект: Потерянный образец

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Сериал по Mass Effect запущен в разработку фотографии
Сериал по Mass Effect запущен в разработку фотографии
Сериал по Mass Effect запущен в разработку фотографии
Сериал по Mass Effect запущен в разработку фотографии
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