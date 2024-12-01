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Янина Третьякова и Владимир Колганов испытают «Шестое чувство»

1 декабря
2024 год

Новости кино >>
1 декабря 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Шестое чувство», главные роли в которой исполнили Янина Третьякова и Владимир Колганов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Янина Третьякова и Владимир Колганов испытают «Шестое чувство»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Екатерина Морозова (Янина Третьякова) живет в небольшом городе вместе с мужем Ростиславом (Валерий Смекалов), дочерью Любой и свекровью. Она вынуждена оставить любимую работу и все свои увлечения, полностью посвятив себя дочери, которая часто болеет. Отношения Кати с мужем и свекровью далеки от идеальных, и с каждым днем становятся все сложнее. Чтобы помочь дочери, чье здоровье с каждым днем ухудшается, семье необходимо на время перебраться в областной центр. Приехав в новый город, Катя устраивается на работу в строительную компанию харизматичного бизнесмена Глеба Васнецова (Владимир Колганов). Начальник замечает талант и упорство Кати, помогает устроить дочь в хорошую клинику. Катя и Глеб сближаются, чувствуя, что их дороги пересеклись не случайно.

«Мне очень нравится название проекта "Шестое чувство", потому что в своей жизни сама часто опираюсь на интуицию. Я не самый логичный человек, и в большинстве случаев делаю выбор, доверяя внутренним ощущениям. Мне импонирует идея, что с помощью "шестого чувства" мы влюбляемся. Ведь любовь не поддается объяснениям, она захватывает тебя с головой и живет внутри, в самом сердце», — отмечает Янина Третьякова.

Сходство со своим персонажем отмечает и Владимир Колганов: «Играть Васнецова было легко, он такой, как и я: немного хмурый, ворчливый, прямой, честный. Сценаристы подарили мне роль меня самого, только богатого и успешного. Моему герою в прошлом разбили сердце, поэтому он очерствел и стал относиться к любви, как к физиологической и статусной необходимости. Но появление Кати (Янина Третьякова) и ее дочери Любы заставило его посмотреть на себя со стороны и измениться».

В мелодраме также играют Анастасия Воронина, Стефания Лебедева, Татьяна Мишина, Ирина Конопацкая и другие. Режиссером проекта выступает Вадим Саетгалиев.
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Янина Третьякова и Владимир Колганов испытают «Шестое чувство» фотографии
Янина Третьякова и Владимир Колганов испытают «Шестое чувство» фотографии
Янина Третьякова и Владимир Колганов испытают «Шестое чувство» фотографии
Янина Третьякова и Владимир Колганов испытают «Шестое чувство» фотографии
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