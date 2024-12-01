Cериал «Неверные» получил премию Russian Creative Awards

В концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной Российской национальной премии Russian Creative Awards. По итогам голосования жюри лучшие проекты определили в 12 номинациях. Полный список победителей доступен на сайте премии.
фото: пресс-служба премии
Победителем в номинации «Креативное событие» стала Международная выставка форум «Россия», в рамках которой через креативные индустрии были представлены достижения культуры, традиции и туристический потенциал всех регионов страны. Лучшим в категории «Семейный креативный проект» признан семейный парк «Кудыкина гора» в Липецкой области – пространство, сочетающее креативные индустрии, спортивные развлечения и традиции русских сказок. В новой номинации «Креативный проект, развивающий сельскую территорию», победу одержал сценарный проект Юлии Горбуновой «Велкам ту Васюки». Сериал по сценарию Юлии рассказывает о семье фермеров из Аризоны, которая отправляется в российскую деревню, чтобы заниматься сельским хозяйством, и открывает для себя новые возможности.
В номинации «Новые формы» Большое жюри отметило Объединенную металлургическую компанию за многолетнее развитие арт-фестиваля «Выкса-фест» и создание среды развития креативных индустрий. Лучшим просветительским проектом 2024 года стала Школа Иннопрактики – международный проект, который знакомит молодых деятелей искусства с Россией через художественные практики. В номинации «Креативный проект, продвигающий патриотизм и гражданственность», победа присуждена вертикальному сериалу «Осталась одна Таня», снятому на основе дневников школьницы блокадного Ленинграда Тани Савичевой эксклюзивно для платформы VK Клипы. Креативным регионом 2024 года стал Красноярский край.
фото: пресс-служба премии
Одна из новых номинаций получила название «Импульс воздействия», ее цель – отметить значимый социальный эффект креативных проектов. Победителем в категории стал сериал «Неверные» Национальной Медиа Группы, в центре внимания которого проблема алкогольной зависимости.
В специальной номинации для молодых профессионалов в сфере творческих индустрий «Таврида.АРТ» отмечены лучшие участники новых молодежных творческих союзов России. В направлении «Изобразительное искусство» победителем стал художник-живописец Александра Федосова, автор картины «Народы Севера» — истории о священном для коренных народов Севера острове Вайгач. В направлении «Кино» специальную номинацию от «Таврида.АРТ» получила актриса театра и кино, исполнительница главной роли в сериале «20/22» Дарья Кукарских. В категории «Музыка» победа присуждена автору песен, поэту, исполнителю, солисту группы «Комната культуры» Жене Трофимову. В направлении «Театр» отмечена художественный руководитель Молодежного драматического театра «Первый театр» Джемма Аветисян. Сценарист Николай Шишкин стал победителем в направлении «Сценаристы».
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