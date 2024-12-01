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Cериал «Неверные» получил премию Russian Creative Awards

1 декабря
2024 год

Новости кино >>
1 декабря 2024
В концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной Российской национальной премии Russian Creative Awards. По итогам голосования жюри лучшие проекты определили в 12 номинациях. Полный список победителей доступен на сайте премии.

Cериал «Неверные» получил премию Russian Creative Awards
фото: пресс-служба премии

Победителем в номинации «Креативное событие» стала Международная выставка форум «Россия», в рамках которой через креативные индустрии были представлены достижения культуры, традиции и туристический потенциал всех регионов страны. Лучшим в категории «Семейный креативный проект» признан семейный парк «Кудыкина гора» в Липецкой области – пространство, сочетающее креативные индустрии, спортивные развлечения и традиции русских сказок. В новой номинации «Креативный проект, развивающий сельскую территорию», победу одержал сценарный проект Юлии Горбуновой «Велкам ту Васюки». Сериал по сценарию Юлии рассказывает о семье фермеров из Аризоны, которая отправляется в российскую деревню, чтобы заниматься сельским хозяйством, и открывает для себя новые возможности.

В номинации «Новые формы» Большое жюри отметило Объединенную металлургическую компанию за многолетнее развитие арт-фестиваля «Выкса-фест» и создание среды развития креативных индустрий. Лучшим просветительским проектом 2024 года стала Школа Иннопрактики – международный проект, который знакомит молодых деятелей искусства с Россией через художественные практики. В номинации «Креативный проект, продвигающий патриотизм и гражданственность», победа присуждена вертикальному сериалу «Осталась одна Таня», снятому на основе дневников школьницы блокадного Ленинграда Тани Савичевой эксклюзивно для платформы VK Клипы. Креативным регионом 2024 года стал Красноярский край.

Cериал «Неверные» получил премию Russian Creative Awards
фото: пресс-служба премии


Одна из новых номинаций получила название «Импульс воздействия», ее цель – отметить значимый социальный эффект креативных проектов. Победителем в категории стал сериал «Неверные» Национальной Медиа Группы, в центре внимания которого проблема алкогольной зависимости.

В специальной номинации для молодых профессионалов в сфере творческих индустрий «Таврида.АРТ» отмечены лучшие участники новых молодежных творческих союзов России. В направлении «Изобразительное искусство» победителем стал художник-живописец Александра Федосова, автор картины «Народы Севера» — истории о священном для коренных народов Севера острове Вайгач. В направлении «Кино» специальную номинацию от «Таврида.АРТ» получила актриса театра и кино, исполнительница главной роли в сериале «20/22» Дарья Кукарских. В категории «Музыка» победа присуждена автору песен, поэту, исполнителю, солисту группы «Комната культуры» Жене Трофимову. В направлении «Театр» отмечена художественный руководитель Молодежного драматического театра «Первый театр» Джемма Аветисян. Сценарист Николай Шишкин стал победителем в направлении «Сценаристы».
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Сериалы «Неверные», «Она такая классная» и «По обоюдному согласию» претендуют на премию Russian Creative Awards
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